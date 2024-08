Diário das Olimpíadas 31/07/2024

🗞 Resumo do dia 31/07 nas 🇫🇷 𝙊𝙇𝙄𝙈𝙋𝙄𝘼𝘿𝘼𝙎 𝘿𝙀 𝙋𝘼𝙍𝙄𝙎

———————————————————

Segue na briga por medalha!

🇧🇷😅Apesar da derrota para a Espanha, o Brasil se classificou como melhor 3º colocado após combinações de resultados.

🇧🇷 Brasil vai enfrentar a 🇫🇷 França no sábado, ás 16h.

———————————————————-

🥊 Bia Ferreira vai às semis e garante segunda medalha no boxe feminino

🏐 Evandro e Arthur vencem mais uma e avançam às oitavas no vôlei de praia

🏓 Calderano vai às quartas e iguala melhor campanha do Brasil no tênis de mesa

🏐 Brasil leva virada da Polônia e só poderá avançar como 3º do Grupo B

🥋 Rafael Macedo é desclassificado na disputa do bronze

🎾 Bia Haddad e Luisa Stefani são eliminadas por britânicas

🛶 Ana Sátila termina em 5º na final da C1 da canoagem slalom

🚲 Gustavo Bala Loka fica em sexto na final do BMX freestyle

🏊🏼 Miguel Hidalgo consegue primeiro top 10 para o Brasil no triatlo em Olimpíadas

🥊 Em luta com “ippon”, Luiz Oliveira perde e se revolta no boxe

🤸🏽‍♂ Diogo Soares cai três vezes e fica em 23º no individual geral

⛵ Bicampeãs olímpicas, Martine Grael e Kahena Kunze não têm mais chance de pódio

🏀 EUA batem Sudão do Sul com folga e garantem vaga no mata-mata do basquete

🏊‍♀ Katie Ledecky “sobra”, e Beatriz Dizotti termina em sétimo

🎾 Alcaraz derrota Safiullin e vai às quartas nas Olimpíadas

🎾 Djokovic despacha alemão e alcança as quartas de final das Olimpíadas

🎾 Nadal perde com Alcaraz nas quartas e se despede dos Jogos Olímpicos