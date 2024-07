Diário das Olimpíadas 29/07/2024

Foto: Jerome BROUILLET / AFP

🗞 Resumo do dia 29/07 na 🇫🇷 𝙊𝙇𝙄𝙈𝙋𝙄𝘼𝘿𝘼 𝘿𝙀 𝙋𝘼𝙍𝙄𝙎

🏄🏽‍♂️ 🇧🇷 Medina e João Chianca avançam e farão duelo brasileiro nas quartas

🏄🏽‍♂️ 🇧🇷 Filipe Toledo perde para japonês e é eliminado dos Jogos Olímpicos

🏐🇧🇷 Brasil estreia nas Olimpíadas de Paris com vitória tranquila sobre o Quênia

🛹 🇧🇷 Kelvin Hoefler fica em sexto na decisão do skate street das Olimpíadas

🥋 🇧🇷 Rafaela Silva é desclassificada e fica sem medalha

🎾 🇧🇷 Bia Haddad e Luisa Stefani vencem chinesas nas duplas do tênis e avançam

🎾 🇧🇷 Bia Haddad perde para eslovaca e é eliminada da chave de simples

🎾 Djokovic vence Nadal e elimina espanhol das Olimpíadas no 60º encontro entre os dois

🎾 🇧🇷 Thiago Monteiro e Thiago Wild estreiam com vitória nas duplas masculinas

🥊🇧🇷 Abner Teixeira é eliminado na estreia no boxe

🥊 🇧🇷 Bia Ferreira vence na estreia no boxe e está nas quartas

🏓 🇧🇷 Bruna Takahashi perde e é eliminada no tênis de mesa

📸 🇧🇷 A foto do surfista brasileiro Gabriel Medina, flutuando sobre as ondas com sua prancha após realizar a manobra que lhe garantiu a nota 9,90, pode ser considerada a mais emblemática dos Jogos Olímpicos de Paris até o momento.

Quadro de Medalhas – Reprodução TNT SPORTS