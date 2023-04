Coritiba volta a campo após quase um mês sem jogar oficialmente

A torcida coxa-branca promete lotar o estádio Couto Pereira nesta Quarta Feira (12) no jogo contra o Sport do Recife, válido para o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil 2023.

Neste período, a equipe alviverde fez três jogos-treinos, sendo em São Paulo e Curitiba, além disso, esse tempo também serviu para ganhar confiança para o restante da temporada, além de almejar a taça da Copa.

Ao contrário, a equipe do Recife avançou para às finais do campeonato estadual, além de estar na disputa da final da Copa do Nordeste. Vivendo grande fase, o Leão da Ilha tenta se provar ainda mais neste confronto da Copa do Brasil. O time estréia na competição e fora de casa busca um bom resultado para levar a vantagem no confronto da volta, quando duela na Ilha do Retiro.

Provavel escalação:

CORITIBA

Gabriel; Natanael, Kuscevic, Bruno Viana, Victor Luis, Jesús Trindade, Bruno Gomes, Robson, Kaio César, Rodrigo Pinho e Alef Manga.

Técnico: António Oliveira.

SPORT

Renan, Eduardo, Rafael Thyere, Sabino e Igor Cariús; Ronaldo, Fabinho e Jorginho; Labandeira, Vagner Love e Luciano Juba. Técnico: José Alberto Moraes Trajano.

UTILIDADE PÚBLICA

Coritiba x Sport – Copa do Brasil 2023 – Terceira Fase

Dia: 12 de abril de 2023

Horário: 19h (horário de Brasília)

Estádio: Estádio Couto Pereira, Curitiba, Paraná

Transmissão: Pela TV fechada nos canais SporTV e Premiere