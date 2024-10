Coritiba vence Vila Nova e volta á sonhar com o acesso

Reportagem: Fernando Plantes

O Coritiba mantém suas esperanças de alcançar o G4 da Série B. Em uma atuação sólida, o time derrotou o Vila Nova, que tinha o melhor desempenho em casa na competição, com uma vitória de 3 a 0 neste sábado (19), pela 32ª rodada. Mesmo jogando parte do segundo tempo com um jogador a menos, o Coxa soube segurar a vantagem obtida com gols de Júnior Brumado, Natanael e Lucas Ronier.

A partida começou equilibrada, com o Vila Nova pressionando o Coritiba, que demorou um pouco para se ajustar em campo, mas gradualmente conseguiu igualar o jogo. Apesar disso, o time da casa mantinha mais posse de bola, sem, no entanto, criar grandes chances de gol contra Pedro Morisco.

O Coritiba, por sua vez, aproveitava os espaços quando surgiam, chegando com mais frequência à área adversária, mas sem grandes ameaças. Isso até que, aos 32 minutos, Júnior Brumado, em uma jogada individual, abriu o placar. O atacante avançou com a bola desde quase o meio-campo, superou a marcação e finalizou forte da entrada da área, sem chances para o goleiro Halls.

Atrás no marcador, o Vila Nova aumentou a pressão e quase empatou, enquanto o Coritiba desperdiçou uma oportunidade clara de ampliar o placar em um contra-ataque, com Sebastian Gómez cruzando para Brumado, que chutou por cima do gol.

Pouco depois, porém, o Coxa aproveitou mais uma oportunidade. Aos 42 minutos, após roubar a bola, Sebastian Gómez fez uma tabela e passou para Natanael, que, mesmo sem ângulo, finalizou direto para o gol, contando com uma falha de Halls para marcar o segundo.

No segundo tempo, o Vila Nova voltou com tudo e, logo no primeiro minuto, Henrique Almeida perdeu uma chance incrível de diminuir. Ele recebeu o cruzamento, mas mandou a bola por cima do gol com a meta aberta.

Aos 13 minutos, ocorreu o lance mais controverso da partida. Marcelo Benevenuto errou na saída de bola, e após o Vila Nova recuperar, Vini Paulista derrubou Igor Henrique na entrada da área. O árbitro inicialmente marcou pênalti, mas após uma longa revisão do VAR, voltou atrás e marcou apenas falta, além de expulsar Vini Paulista.

Com um jogador a menos, o Coritiba diminuiu o ímpeto ofensivo e passou a se defender mais, fechando os espaços de um Vila Nova que tentava desesperadamente marcar, mas errava na hora de finalizar as jogadas. O Alviverde ainda teve a chance de aumentar o placar com um pênalti, mas Robson desperdiçou, chutando por cima do gol.

Isso, no entanto, não fez diferença, pois Lucas Ronier, já no final da partida, driblou o goleiro após um passe preciso e marcou o terceiro gol, selando a importante vitória fora de casa.

Com esse resultado, o Coritiba subiu para o oitavo lugar, com 47 pontos, dois a menos que o Vila Nova, que permanece em quinto, e quatro a menos que o Mirassol, último time dentro do G4.

Na próxima rodada, o Coritiba enfrenta o Paysandu, na quarta-feira (23), às 19h30, na Curuzu. O Vila Nova joga em casa na terça-feira (22), contra o Amazonas, às 21h30.

FICHA TÉCNICA

Série B

2º Turno – 32ª Rodada

VILA NOVA 0x3 CORITIBA

Vila Nova

Halls; Elias, Dankler, Jemmes e Rhuan; Ralf (Arilson), Cristiano (Alex Silva) e Igor Henrique; Alesson, Gabriel Silva (Apodi) e Henrique Almeida (Luciano Naninho).

Técnico: Luizinho Lopes

Coritiba

Pedro Morisco; Natanael, Marcelo Benevenuto (Maurício Antônio), Bruno Melo e Jamerson; Vini Paulista, Sebastian Gómez (Matheus Bianqui) e Josué (Zé Gabriel); Matheus Frizzo (Figueiredo), Lucas Ronier e Júnior Brumado (Robson).

Técnico: Jorginho

Local: Estádio OBA (Goiânia-GO)

Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)

Assistentes: Marcio Iglesias Araujo Silva (PI) e Janystony Rabelo de Melo (PI)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Gols: Júnior Brumado, 32, Natanael, 42 do 1º; Lucas Ronier, 42 do 2º

Cartões amarelos: Dankler (VIL); Júnior Brumado, Marcelo Benevenuto (COR)

Cartão vermelho: Vini Paulista, 17 do 2º