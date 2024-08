Coritiba vence o Sport e engata a segunda vitória consecutiva

Reportagem: Fernando Plantes

Com uma postura segura e controlando a partida, o Coritiba conquistou sua segunda vitória consecutiva fora de casa. Nesta quinta-feira (22), o Coxa derrotou o Sport por 1 a 0 na Arena Pernambuco, em confronto válido pela 22ª rodada da Série B. O único gol do jogo foi marcado por Bruno Melo, já no segundo tempo.

Apesar de jogar como visitante, o Coritiba iniciou o jogo se impondo, pressionando o Sport em seu campo defensivo. No entanto, esse domínio não se traduziu em chances claras de gol. O time rondou a área adversária e até conseguiu duas finalizações, com Robson e Vini Paulista, mas sem grandes dificuldades para o goleiro Caíque França.

Essa superioridade do Coxa se manteve durante os primeiros 20 minutos. Depois disso, a partida se equilibrou, mas com as equipes travadas no meio-campo, sem criar muitas oportunidades. A primeira chance clara do Sport surgiu apenas aos 36 minutos, quando Lucas Lima, livre na área pela esquerda, chutou forte, obrigando Pedro Morisco a fazer uma boa defesa.

No segundo tempo, o panorama mudou. O Sport passou a comandar as ações, pressionando o Coritiba. Logo aos dois minutos, Titi Ortiz cobrou uma falta com precisão, mas Pedro Morisco brilhou novamente ao espalmar.

Mesmo assim, o Coxa manteve a calma, fechando os espaços e apostando nos contra-ataques. Aos 15 minutos, essa estratégia deu resultado. Matheus Frizzo tentou finalizar, mas foi bloqueado pela defesa. No entanto, a bola sobrou para o próprio Frizzo, que tocou para Bruno Melo, que chegou de trás e bateu firme, estufando as redes do Sport.

Com a desvantagem, o Sport se desorganizou. A pressão da torcida e as substituições do técnico Guto Ferreira não surtiram efeito, enquanto o Coritiba soube explorar o aspecto psicológico da partida. O time recuou, entregou a posse ao adversário e buscou contra-atacar.

Nos minutos finais, o Coritiba reforçou sua defesa com a entrada de Maurício Antônio. No entanto, ele cometeu uma falha no último lance, que quase resultou no empate, mas Rodrigo Gelado salvou em cima da linha, assegurando a vitória e os três pontos.

Com o resultado, o Coxa subiu para a 11ª posição, alcançando os 30 pontos, ficando a seis do Vila Nova, que ocupa a quarta colocação. Na próxima rodada, o Coritiba enfrenta o Avaí na terça-feira (27), às 21h30, no Couto Pereira.

@ads_eletro no Instagram

FICHA TÉCNICA

SÉRIE B

2º Turno – 22ª Rodada

SPORT 0x1 CORITIBA

Sport

Caíque França; Di Plácido (Lucas André), Allyson, Luciano Castán (Chico) e Felipinho; Fabinho, Lenny Lobato (Titi Ortiz), Fabrício Domínguez (Wellington Silva) e Lucas Lima; Barletta (Zé Roberto) e Gustavo Coutinho.

Técnico: Guto Ferreira

Coritiba

Pedro Morisco; Natanael, Thalisson, Marcelo Benevenuto e Bruno Melo (Rodrigo Gelado); Zé Gabriel, Vini Paulista e Sebastian Gómez (Jhonny); Matheus Frizzo (Júnior Brumado), Lucas Ronier (Matheus Bianqui) e Robson (Maurício Antônio).

Técnico: Jorginho

Local: Arena Pernambuco (Recife-PE)

Público total: 11.603

Renda: R$ 170.975

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Leonardo Pereira (MG) e Augusto Magno Ramos (MG)

VAR: Marcos Ferreira (MG)

Gols: Bruno Melo, 15 do 2º

Cartões amarelos: Gustavo Coutinho, Fabricio Domínguez, Lucas Lima, Titi Ortiz (SPO); Robson (CFC)