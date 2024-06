Coritiba vence o líder América e encosta no G4

Reportagem: Fernando Plantes

No ano de 2024, o Coritiba teve seu desempenho mais impressionante e garantiu uma vitória decisiva. Contra o líder da Série B do Campeonato Brasileiro, América-MG, o Coxa foi dominante e triunfou por 1 a 0 na noite de quarta-feira (19), no Couto Pereira.

O Coritiba iniciou o jogo de forma extremamente ofensiva, chegando a abrir o placar aos quatro minutos com Bruno Melo, mas o gol foi anulado pelo VAR devido a um impedimento. Apesar do controle do jogo, o time paranaense pecava na finalização, o que não ameaçava o gol do América-MG. No entanto, os donos da casa mantiveram a pressão durante todo o primeiro tempo. Vini Paulista quase marcou com um toque de calcanhar de Leandro Damião, e um chute de falta de Figueiredo desviou na defesa e tocou na trave.

Com a entrada de Lucas Ronier, que havia renovado seu contrato pela manhã, o Coritiba continuou pressionando o América-MG desde o início do segundo tempo. No entanto, os visitantes retornaram mais organizados. Foi então que Lucas Ronier decidiu o jogo. Aos 11 minutos, após uma jogada de Vini Paulista, Lucas combinou com Matheus Frizzo antes de marcar o gol para o time verde e branco. Com a vantagem no placar, o Coxa retomou o controle da partida, especialmente com as entradas de Brandão e Sebastián Gómez. Criando oportunidades e recuperando a confiança dos torcedores, o jogo terminou com a vitória do Coritiba.

Com esse resultado, a equipe subiu para a sétima posição na Série B, com 18 pontos, mesma pontuação do quarto colocado, Santos. Está a três pontos do líder Coelho, do Avaí e do Operário.

O próximo jogo do Coritiba será na semana que vem, terça-feira (25), às 21h30, contra o Amazonas, no estádio Carlos Zamith, em Manaus.

FICHA TÉCNICA

SÉRIE B

1º Turno – 11ª Rodada

CORITIBA 1×0 AMÉRICA-MG

Coritiba

Pedro Morisco; Natanael, Maurício Antônio, Bruno Melo e Rodrigo Gelado; Morelli (Sebastián Gómez), Vini Paulista, Giovane Meurer (Lucas Ronier) e Matheus Frizzo; Figueiredo (Jamerson) e Leandro Damião (Brandão).

Técnico: Fábio Matias

América-MG

Dalberson; Daniel Borges, Ricardo Silva, Éder e Marlon; Alê (Walisson), Juninho (Vitor Jacaré), Moisés e Benítez (Adyson); Fabinho (Felipe Azevedo) e Renato Marques (Brenner).

Técnico: Cauan de Almeida

Local: Couto Pereira

Renda: R$ 207.890,00

Público pagante: 14.395

Público total: 16.080

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA-SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Luciane Rodrigues dos Santos (SC)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Gols: Lucas Ronier 11 do 2º

Cartões amarelos: Maurício Antônio (CFC); Benítez, Ricardo Silva, Éder, Vitor Jacaré (AMG)

