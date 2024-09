Coritiba vence Ituano e se aproxima do G4

Reportagem Admilson Leme

O Coritiba, venceu o Ituano, por 1×0, na noite deste sábado (22/09), pela vigésima oitava rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo foi realizado no Estádio Novelli Júnior, em Itu.

Primeiro Tempo

O Coritiba começou a partida impondo pressão, dominando o campo ofensivo, mas sem eficácia nas finalizações. O confronto foi marcado por muita disputa no meio-campo e poucos espaços para jogadas.

Aos 21 minutos, Robson, desperdiçou uma chance clara ao chutar para fora, cara a cara com o goleiro adversário.

Mesmo com menor posse de bola e sendo pressionado, o Ituano criou as melhores oportunidades da primeira etapa.

Aos 28 minutos, após um cruzamento, Guilherme Mariano cabeceou à queima-roupa, forçando uma grande defesa de Pedro Morisco. No rebote, o próprio Guilherme tentou novamente, mas Robson, em cima da linha, salvou o Coritiba.

Segundo Tempo

No segundo tempo, o ritmo da partida diminuiu.O Ituano conseguiu equilibrar mais o jogo, que ficou concentrado no meio-campo, com muitas faltas e disputas.

Bruno Xavier foi lançado por José Aldo, superou a defesa e ficou cara a cara com o goleiro. Pedro Morisco escorregou, mas Bruno, mal posicionado, chutou por cima do gol.

Aos 37 minutos, Matheus Frizzo recebeu na entrada da área e acertou um belo chute no ângulo, abrindo o placar.

Garantindo os três pontos para o Coxa fora de casa.

Como fica e Próximos Jogos

O Coritiba alcançou a oitava colocação na tabela, somando 40 pontos, ficando a cinco pontos do grupo que garante acesso à Série A. Já o Ituano permanece em 16º lugar, com 28 pontos.

Na próxima rodada, o Alviverde enfrentará o Goiás, na sexta-feira (27), às 21h30, no estádio Couto Pereira. Enquanto isso, o Ituano jogará fora de casa contra o Paysandu, no mesmo dia e horário.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro – Série B 2024’28ª rodada – 21/9/2024

Ituano 0 x 1 Coritiba

Ituano: Jefferson Paulino; Marcinho, Guilherme Mariano, Claudinho e Kauan Richard; Rodrigo (Álvaro), Miquéias (Yann Rolim) e José Aldo (Eduardo Person); Bruno Xavier (Leozinho), Thonny Anderson e Vinícius Paiva (João Carlos).Técnico: Alberto Valentim.

Coritiba: Pedro Morisco; Natanael, Benevenuto, Maurício Antônio e Bruno Melo; Zé Gabriel (Vini Paulista), Sebastián Gómez (Morelli) e Josué (Matheus Frizzo); Lucas Ronier (Figueiredo), Robson (Eryc Castillo) e Brumado.Técnico: Jorginho.Local: Estádio Novelli Júnior, em Itu.

Gols: Matheus Frizzo, aos 36′ do 2ºT (CFC)

.Cartões amarelos: Claudinho (ITU); Matheus Frizzo, Maurício Antonio (CFC).Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ). Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira (RJ) e Gustavo Mota Correia (RJ).VAR: Vinícius Gomes do Amaral (MG).