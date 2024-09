Coritiba vence Ceará e mantém a esperança pelo acesso

Reportagem Admilson Leme

O Coritiba, venceu o Ceará, por 3×1, na noite desta quarta-feira (18/09), pela vigésima sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo foi realizado no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.

Primeiro Tempo

Jogando em casa e precisando obter a vitória, o Coritiba buscou dominar o jogo na meio campo.Mas essa estratégia acabou criando brechas que o Ceará aproveitou para realizar contra-ataques.

Ambas as equipes tiveram oportunidades para abrir o placar, mas não conseguiram convertê-las em gols.

Segundo Tempo

Já o segundo tempo foi bem produtivo em ambos os lados.

Aos 15 minutos, Robson cobra falta. O goleiro toca na bola, a bola bate no travessão e entra no gol.

O segundo gol saiu aos 19 minutos, Lucas Ronier realiza um passe para Júnior Brumado que finaliza com um toque sutil na saída do goleiro.

Aos 34 minutos, o Ceará reduz a vantagem do Coritiba, Jamerson faz um cruzamento que Maurício Antônio não consegue cortar. Barceló domina a bola e finaliza na saída do goleiro.

Aos 37 minutos, o Coritiba amplia a vantagem. Brumado passa para Frizzo, que finaliza, no canto direito do gol.

Ja nos minutos finais da partida, Thalisson comete um erro, e Erick Pulga fica cara a cara com o gol. Pedro Morisco sai rapidamente para fechar o ângulo e faz a defesa.

Como fica e Próximos Jogos

O Coritiba alcançou a 11ª posição na tabela, somando 37 pontos, e está agora a seis pontos do grupo de acesso à Série A. O Ceará ocupa o 8º lugar, com 39 pontos.

O próximo jogo do Coritiba é contra o Ituano, no sábado (21), às 18h (de Brasília), no Novelli Júnior. Já o Ceará volta a campo no domingo, às 18h30, para enfrentar o Vila Nova, na Arena Castelão.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro – Série B 2024

27ª rodada – 18/9/2024

Coritiba 3 x 1 Ceará

Coritiba: Pedro Morisco; Natanael, Maurício Antônio, Benevenuto (Thalisson) e Rodrigo Gelado (Jamerson); Zé Gabriel (Morelli), Sebastián Gómez e Josué (Matheus Frizzo); Vini Paulista (Robson), Lucas Ronier e Brumado.Técnico: Jorginho.

Ceará: Richard (Bruno Ferreira); Rafael Ramos (Raí Ramos), Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia; De Lucca, Richardson (Recalde) e Lucas Mugni (Rafinha); Saulo Mineiro, Erick Pulga e Aylon (Facundo Barceló).Técnico: Léo Condé.

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba

Público: 11.908 total (10.586 pagantes).Renda: R$ 210.575,00.

Gols: Robson, aos 15′, Brumado, aos 18′, Frizzo, aos 36′, do 2ºT (CFC); Facundo Barceló, aos 33′ do 2ºT (CEA).

Cartões amarelos: Matheus Frizzo (CFC); Matheus Bahia, Saulo Mineiro, Richardson (CEA)

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ).Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) e Wallace Muller Barros Santos (RJ).VAR: Wagner Reway (SC).