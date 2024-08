Coritiba vence Avaí e conquista terceira vitória consecutiva

Reportagem: Fernando Plantes | Direto Couto Pereira

O Coritiba finalmente alcançou três vitórias consecutivas na Série B do Campeonato Brasileiro. Em uma partida marcada por muita determinação, o Coxa superou o Avaí por 1×0 na gelada noite desta terça-feira (27), no estádio Couto Pereira. O confronto foi bastante disputado e acabou sendo decidido em uma jogada de bola parada, com gol de Bruno Melo. Com esse triunfo, o Alviverde retornou ao “G-10” da competição, subindo para a oitava colocação e ficando a seis pontos do Vila Nova, que ocupa a quarta posição.

No começo do jogo, o Coritiba mostrou desatenção, permitindo ao Avaí diversas chances de abrir o placar. Em pelo menos quatro ocasiões, houve erros na saída de bola, o que permitiu a Maurício Garcez duas oportunidades claras de marcar, embora ele tenha falhado nas finalizações. A jogada mais perigosa, no entanto, veio dos pés de Robson, que acertou a trave após um lance individual. Foi nesse momento que o Coxa começou a controlar o jogo e a criar mais ofensivamente. Contudo, a construção das jogadas ofensivas do Alviverde era complicada e pouco fluida, pois, ao ter que propor o jogo, a equipe da casa encontrava dificuldades para superar a marcação do time catarinense.

No segundo tempo, o Coritiba continuou sendo mais perigoso nos contra-ataques do que nas jogadas construídas. Pedro Morisco foi crucial ao salvar a equipe em uma finalização à queima-roupa de Giovanni. Como o jogo de troca de passes não estava funcionando, o Coxa optou por pressionar mais intensamente. Depois de desperdiçar duas chances claras, o gol alviverde finalmente saiu com Bruno Melo, que aproveitou um cruzamento de Lucas Ronier para balançar as redes. Após o gol, o Avaí passou a pressionar mais, mas Morisco, novamente, foi decisivo para garantir o resultado. Com isso, o Coritiba conseguiu emendar sua terceira vitória consecutiva.

Agora, o Coritiba terá uma semana de treinos antes do próximo desafio na Série B. A equipe volta a campo na próxima terça-feira, 3 de setembro, às 21h30, contra o Guarani, no Brinco de Ouro, em Campinas. Depois disso, o Coxa cede o Couto Pereira para a seleção brasileira e só retorna ao estádio no domingo, dia 8, para enfrentar o Novorizontino.

FICHA TÉCNICA

BRASILEIRO SÉRIE B

2º Turno – 23ª rodada

CORITIBA 1×0 AVAÍ

Coritiba

Pedro Morisco; Natanael, Thalisson, Marcelo Benevenuto e Bruno Melo; Zé Gabriel, Vini Paulista (Matheus Bianqui) e Sebastian Gómez (Morelli); Lucas Ronier (Figueiredo), Matheus Frizzo (Júnior Brumado) e Robson.

Técnico: Jorginho

Avaí

César; Marcos Vinícius, Tiago Pagnussat (Jonathan Costa), Gustavo Vilar e Natanael; Zé Ricardo, Willian Maranhão (Hygor), Gabriel Barros (Jean Lucas) e Giovanni (Ronaldo Henrique); Maurício Garcez e Vagner Love (Cassiano).

Técnico: Enderson Moreira

Local: Couto Pereira

Renda: R$ 188.260,00

Público pagante: 12.833

Público total: 14.148

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Assistentes: Edevan de Oliveira Pereira (BA) e Patrícia dos Reis do Nascimento (BA)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Gols: Bruno Melo 17 do 2º

Cartões amarelos: Sebastián Gómez (CFC); Gustavo Vilar, Tiago Pagnussat (AVA)