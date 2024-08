Coritiba vence a primeira fora de casa

Reportagem Admilson Leme

O Coritiba, venceu a equipe do Brusque, por 1×0, na tarde deste domingo (18/08), em jogo válido pela vigésima primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo foi realizado no Estádio da Ressacada, em Florianópolis.

O Coritiba conseguir sua primeira vitória fora de casa na competição. Em dez partidas disputadas como visitante, o time acumula, uma vitória, seis derrotas e três empates.

Primeiro Tempo

A partida teve um início travado, com ambas as equipes marcando forte e mantendo a bola no meio-campo, com poucas finalizações.

O Coritiba assumiu o controle do jogo. Mesmo com poucas chances de gol, a equipe permaneceu no campo ofensivo, gerando algumas oportunidades.

Aos 18 minutos, Lucas Ronier tentou um golaço com um chute de canhota, mas a bola passou muito perto do gol.

Aos 26 minutos, o Coritiba conseguiu abrir o placar em uma jogada bem elaborada. Morelli cruzou pela direita, e Brandão, de cabeça, ajeitou a bola dentro da área. Figueiredo dominou no peito, girou sobre o marcador e finalizou com um chute preciso, sem dar chances de defesa para o goleiro Matheus Nogueira.

Com a vantagem, o Coritiba apostou nos contra-ataques, aproveitando os espaços deixados pelo Brusque.

Aos 30 minutos, Guilherme Queiroz teve uma excelente oportunidade para empatar a partida. Ele apareceu livre na área e finalizou com um chute cruzado, mas Pedro Morisco fez uma grande defesa, impedindo o gol do Brusque.

Aos 43 minutos, Morelli finalizou de frente para o gol, mas o goleiro Matheus Nogueira fez uma boa defesa ao espalmar o chute.

Segundo Tempo

O Coritiba adotou uma postura mais defensiva. Essa estratégia acabou atraindo o Brusque para o campo de ataque.

O Coritiba sofreu pressão e o Brusque conseguiu marcar o gol de empate aos 24 minutos. Marcos Serrato fez o cruzamento e Alex Ruan completou para as redes. Mas a arbitragem anulou o gol devido a um impedimento.

No final da partida, ambas as equipes tiveram oportunidades para marcar. Mas sem sucesso.

Próximos Jogos e Classificação

Com a vitória, o Coritiba alcança a 13ª posição na tabela, ficando a 7 pontos do G4. Na próxima rodada da Série B, o Alviverde enfrentará o Sport em Recife, na quinta-feira (22), às 21h.

O Brusque com 19 pontos, está na zona de rebaixamento e terá um confronto contra o Goiás na quarta-feira (21), às 21h.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro – Série B 2024

21ª rodada – 18/8/2024

Brusque 0 x 1 Coritiba

Brusque: Matheus Nogueira; Cristovam, Éverton Alemão, Wallace, Alex Ruan (Luiz Henrique); Rodolfo Potiguar (Welissol), Serrato, Jhemerson (Diego Matias); Dentinho, Paulinho Moccelin; Guilherme Queiróz (Diego Tavares).Técnico: Luizinho Vieira.

Coritiba: Pedro Morisco; Natanael, Thalisson, Benevenuto e Bruno Melo; Morelli, Sebastián Gómez e Zé Gabriel; Lucas Ronier, Figueiredo (Eryc Castillo) e Brandão (Brumado).Técnico: Jorginho.

Local: Estádio Ressacada, em Florianópolis.

Gols: Figueiredo, aos 25/1ºT (CFC).

Público pagante: 811

Cartões amarelos: Paulinho Moccelin, Jhemerson (BRU); Figueiredo, Ronier (CFC).

Árbitro: Denis Da Silva Ribeiro Serafim (AL). Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Ruan Luiz De Barros Silva (AL). VAR: Emerson De Almeida Ferreira (MG).