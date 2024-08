Coritiba sofre gol nos acréscimos, empata com a Ponte e se distância do G4

Reportagem: Fernando Plantes

O Coritiba teve uma tarde de domingo do Dia dos Pais para esquecer. Sofrendo um gol aos 50 minutos do segundo tempo, o Coxa ficou no empate em 1 a 1 com a Ponte Preta, neste domingo (11), no Couto Pereira, pela primeira rodada do returno da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado complica ainda mais a difícil tarefa de retornar à primeira divisão. Robson, que marcou o gol do time alviverde e foi expulso, acabou sendo o protagonista da partida no Alto da Glória.

Com Bruno Melo na lateral-esquerda, Marcelo Benevenuto na zaga e Robson no ataque, o Coritiba apresentou mudanças na equipe, mas continuou enfrentando as mesmas dificuldades. A Ponte Preta se defendia bem, e o Coxa não conseguia superar a marcação adversária. O futebol do Coritiba era previsível e pouco criativo, sem oportunidades claras de gol. À medida que o tempo passava, a frustração aumentava tanto para os jogadores quanto para a torcida. O único momento que arrancou aplausos foi uma tentativa de bicicleta de Robson, que acabou saindo pela linha de fundo. No entanto, antes do intervalo, em um dos momentos mais complicados do Coritiba na partida, Sebastián Gómez deu um passe perfeito para Robson, que superou Pedro Rocha e abriu o placar.

Com Wesley Pomba substituindo Figueiredo, o Coritiba retornou para o segundo tempo apostando na velocidade. A estratégia era dar espaço para a Ponte Preta e explorar os contra-ataques. Porém, aos 17 minutos, após consulta ao VAR, o árbitro expulsou Robson por uma falta no goleiro Pedro Rocha. Com Matheus Bianqui novamente improvisado, o Coxa começou a ceder muito espaço ao time de Campinas. Júnior Brumado fez sua estreia, mas o jogo se desenrolava predominantemente no campo de defesa do Coritiba. A pressão da Ponte Preta aumentou até que Gabriel Novaes acertou um belo chute no ângulo, selando o empate em 1 a 1.

O técnico Jorginho terá mais uma semana de treinamentos durante este período menos intenso da Série B. O Coritiba volta a campo no próximo domingo (18), às 16h, contra o Brusque, na Ressacada, em Florianópolis.

FICHA TÉCNICA

SÉRIE B

2º Turno – 20ª Rodada

CORITIBA 1×1 PONTE PRETA

Coritiba

Pedro Morisco; Natanael, Thalisson, Maurício Benevenuto e Bruno Melo; Morelli (Matheus Bianqui), Sebastian Gómez e Matheus Frizzo (Vini Paulista); Lucas Ronier, Figueiredo (Wesley Pomba) e Robson.

Técnico: Jorginho

Ponte Preta

Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Mateus Silva, Sérgio Raphael e Gabriel Risso; Emerson (Emerson Santos), Castro (Ramon) e Elvis (Guilherme Portuga); Everton Brito (Iago Dias), Jeh e Matheus Régis (Gabriel Novaes).

Técnico: Nelsinho Baptista

Local: Couto Pereira

Renda: R$ 216.570,00

Público pagante: 15.953

Público total: 17.254

Árbitro: Fabio Augusto Santos Sá Junior (SE)

Assistentes: Daniel Vidal Pimentel (SE) e Luis Filipe Goncalves Correa (PB)

VAR: Wagner Reway (ES)

Gols: Robson 43 do 1º e Gabriel Novaes 50 do 2º

Cartões amarelos: Bruno Melo, Wesley Pomba, Matheus Bianqui (CFC); Jeh, Sérgio Raphael, Iago Dias, Emerson Santos (PP)

Cartão vermelho: Robson

