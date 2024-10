Coritiba segue em perseguição ao G4

Reportagem Admilson Leme

O Coritiba venceu o Amazonas por 3 a 1 na tarde deste domingo (13/10), em partida realizada no Estádio Couto Pereira , em Curitiba, partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Coritiba segue vivo na luta pelo acesso após a vitória na rodada.

O jogo marcou o retorno de Alef Manga, que não jogava desde outubro de 2023. Começando no banco, ele entrou no segundo tempo, voltando a atuar após cumprir uma suspensão de um ano por envolvimento em apostas.

Primeiro Tempo

O Coritiba demonstrou um desempenho superior durante a partida, apresentando um ataque mais avançado e um volume ofensivo significativo.

Aos 22 minutos, em rápido contra-ataque, Bruno Lopes recebeu livre e ficou cara a cara com o goleiro. Na finalização, Morisco fez uma grande defesa, evitando o gol.

Ja no finalzinho da primeira etapa, Natanael foi derrubado na área pelo goleiro Marcão, e o árbitro marcou pênalti para o Coritiba. Na cobrança, Frizzo bateu forte, rasteiro e no canto, sem chances para Marcão.

Segundo Tempo

No retorno para a segunda etapa o Amazonas adotou uma postura mais ofensiva. E as duas equipes buscaram o gol.

Mas aos 12 minutos, Ezequiel derrubou Brumado em uma jogada clara de gol. Após revisão do VAR, o árbitro assinalou pênalti para o Coritiba. Frizzo repetiu a dose: bateu forte, rasteiro e no canto, enquanto o goleiro caiu para o outro lado.

Após o segundo gol, a partida se tornou truncada, com poucas chances de ataque para ambas as equipes. O ritmo do jogo caiu, resultando em um confronto mais equilibrado e defensivo.

Aos 28 minutos, o Amazonas foi pra cima, foi quando Diego Torres cruzou e Cauan Barros cabeceou no ângulo, sem chances para o goleiro Morisco, diminuindo o placar negativo.

Mas aos 38 minutos, Vini Paulista fez uma excelente jogada pela esquerda e tocou para Alef Manga, que a pouco tempo tinha entrado no jogo, e estava livre na área e finalizou no canto, ampliando o placar para 3 a 1.

Já nos acréscimos, Robson recebeu um bom passe e ficou cara a cara com o goleiro, mas sua finalização foi defendida, mantendo o placar.

Como fica e Próximos Jogos

O Coritiba alcançou 44 pontos e assumiu a oitava posição na tabela, ficando a seis pontos do Mirassol, que atualmente ocupa a última vaga do G4. O Coritiba voltará a campo no próximo sábado (19), às 16h (de Brasília), para enfrentar o Vila Nova-GO no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA).

O Amazonas, fica com 42 pontos, na 11ª colocação. E recebe o Avaí na sexta-feira (18/10), às 21h30, na Arena da Amazônia.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro – Série B 2024

31ª rodada – 13/10/2024

Coritiba 3 x 1 Amazonas

Coritiba: Pedro Morisco; Natanael, Marcelo Benevenuto, Bruno Melo e Jamerson; Vini Paulista, Sebastián Gómez, Josué (Alef Manga) e Matheus Frizzo (Figueiredo); Lucas Ronier e Junior Brumado (Robson).Técnico: Jorginho.

Amazonas: Marcão; Ezequiel (Sassá), Miranda, Alvariño e Fabiano; Barros, Jorge Jiménez (Erick Varão) e Diego Torres; Robson Duarte (Igor Bolt), Cocote (Douglas) e Bruno Lopes (Dentinho).Técnico: Rafael Lacerda.

Estádio Couto Pereira, em Curitiba.

Gols: Matheus Frizzo (CFC), aos 45′ do 1ºT; Matheus Frizzo (CFC), aos 15′ do 2ºT; Barros (AMA), aos 28′ do 2ºT, e Alef Manga (CFC), aos 37′ do 2ºT

Cartões amarelos: Ezequiel (AMA); Bruno Melo (CFC).

Público pagante: 14.691 Público total: 16.692

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE).

Assistentes: Anderson da Silva Rodrigues (CE) e Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO).

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN).