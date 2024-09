Coritiba perde de virada para o Operário em Ponta Grossa

Reportagem: Fernando Plantes

O Coritiba foi derrotado pelo Operário por 2 a 1 neste domingo (15), no estádio Germano Krüger, em jogo válido pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com esse resultado, as chances de acesso do time alviverde diminuíram ainda mais, mantendo a equipe distante da disputa pelo G4. Além disso, o Coritiba continua sem vencer o Operário em Ponta Grossa, prolongando um tabu de 13 anos.

Sob chuva intensa em Ponta Grossa, o jogo começou em ritmo lento e com pouca criatividade. O Coritiba se posicionou de forma mais defensiva, apostando nos contra-ataques, enquanto o Operário controlava a posse de bola. Dentro dessa estratégia, o Alviverde foi eficiente. Após uma cobrança de escanteio, Zé Gabriel marcou de cabeça, abrindo o placar: 1 a 0. O Operário reagiu e pressionou, mas o goleiro Pedro Marisco fez boas defesas.

No segundo tempo, o Coritiba manteve uma postura defensiva, tentando aproveitar os contra-ataques para definir a partida. O Operário seguiu dominando a posse de bola, mas tinha dificuldades em criar chances claras de gol. Quando o jogo parecia favorável para o time alviverde, uma cobrança de falta de Nathan Fogaça surpreendeu, resultando no empate.

Após o gol, houve tumulto nas arquibancadas, elevando a tensão no estádio. A situação piorou para o Coritiba nos momentos finais, quando Daniel, em um lance cara a cara com Pedro Marisco, marcou o gol da virada. Placar final: 2 a 1, um resultado desastroso para o Coritiba.

Com essa derrota, o Coritiba caiu para a 12ª colocação na tabela, somando 34 pontos, oito a menos que o América-MG, que ocupa a última vaga do G4. O próximo compromisso do time será na quarta-feira (18), contra o Ceará, às 21h30, no Couto Pereira, em um confronto direto pelo G4. Uma nova derrota pode praticamente acabar com as chances de acesso da equipe comandada por Jorginho.

Visite nosso site adseletro.com.br

FICHA TÉCNICA

SÉRIE B

2º Turno – 26ª Rodada

OPERÁRIO 2×1 CORITIBA

Operário

Gabriel Mesquita; Thales Oleques, Allan Godói, Willian Machado e Pará (Gabriel Feliciano); Jacy, Neto Paraíba (Vinicius Diniz) e Boschilia (Nathan Fogaça); Rodrigo Rodrigues, Felipe Augusto (Ronald) e Vinícius Mingotti (Daniel).

Técnico: Rafael Guanaes

Coritiba

Pedro Morisco; Natanael, Thalisson (Rodrigo Gelado), Benevenuto e Bruno Melo; Zé Gabriel (Morelli), Vini Paulista (Eryc Castillo), Sebastián Gómez e Josué (Matheus Bianqui); Lucas Ronier (Figueiredo) e Júnior Brumado.

Técnico: Jorginho

Local: Germano Krüger (Ponta Grossa)

Renda: R$ 116.650,00

Público total: 2.575

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Andrey Luiz De Freitas (PR) e Elvio Kertelt Legnani (PR)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Gols: Zé Gabriel aos 14′ do 1°T, Nathan Fogaça aos 36′ do 2°T, Daniel aos 60′ do 2°T

Cartões amarelos: Rodrigo Rodrigues, Vinicius Diniz (OFEC); Thalisson, Bruno Melo (CFC) Cartão vermelho: Sávio (OFEC)