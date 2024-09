Coritiba perde para o lanterna

Reportagem: Admilson Leme

O Coritiba, perdeu para o Guarani, por 2×1, na noite desta terça-feira (03/09), pela vigésima quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo foi realizado no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

Primeiro Tempo

O primeiro tempo foi truncado, com um ritmo lento e muita disputa, com poucas oportunidades de gol.

Aos 24 minutos, em contra ataque, João Victor ficou cara a cara com o goleiro, mas Pedro Morisco fez uma grande defesa.

Aos 40 minutos, após um cruzamento de Luan Dias, João Victor abriu o placar.

O Coritiba, não ofereceu perigo ao Guarani.

Segundo Tempo

O Coritiba voltou ligado e logo no início, aos 3 minutos, Natanael cruza para Matheus Frizzo, que domina a bola e finaliza no canto do gol, empatando o jogo.

Mas não deu tempo de comemorar, aos 5 minutos, após cruzamento de Luan Dias, Gabriel Bispo marcou de cabeça para o Guarani.

O ritmo do jogo diminuiu.

O Guarani recuou satisfeito com o placar, o Coritiba pressionou nos minutos finais, mas sem chances reais de gol.

Heitor acertou o travessão com um potente chute de fora da área, quase marcando o terceiro do Bugre.

Como fica e Próximos Jogos

O Coritiba está na 11ª colocação na tabela, com 33 pontos.

Já o Guarani, continua na lanterna, com 21 pontos e se aproxima dos concorrentes diretos na briga contra o rebaixamento.

Na próxima rodada, o Coritiba enfrenta o líder Novorizontino no Couto Pereira. No próximo domingo (8/9), às 18h30. No mesmo dia e horário, o Guarani jogará fora de casa contra o América-MG.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro – Série B 2024

24ª rodada – 03/9/2024

Guarani 2 x 1 Coritiba

Guarani: Vladimir; Pacheco, Douglas, Matheus Salustiano e Jefferson; Gabriel Bispo, Matheus Bueno e Luan Dias (Anderson Leite); João Victor, Caio Dantas (Lohan) e Airton (Marlon Douglas).Técnico: Allan Aal

Coritiba: Pedro Morisco; Natanael, Thalisson (Jamerson), Benevenuto e Bruno Melo; Zé Gabriel (Júnior Brumado), Morelli e Vini Paulista; Matheus Frizzo (Figueiredo), Lucas Ronier e Robson.Técnico: Jorginho.

Local: Brinco de Ouro, em Campinas.

Gols: João Victor, aos 41’/1ºT e Gabriel Bispo, aos 5’/2ºT (GUA); Matheus Frizzo, aos 3’/2ºT (CFC).

Cartões amarelos: Zé Gabriel (CFC).

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN).Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Luis Carlos de França Costa (RN).VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).