Coritiba perde para o Botafogo-SP e termina o primeiro turno distante do G4

Reportagem: Fernando Plantes

Na estreia do técnico Jorginho no comando, o Coritiba parecia encaminhado para uma nova fase. Com uma postura agressiva e dominando o primeiro tempo, o Coxa chegou perto de abrir o placar. No entanto, diminuiu o ritmo na segunda etapa e, conforme o velho ditado “quem não faz, toma”, acabou sendo derrotado por 2 a 0 pelo Botafogo-SP, neste sábado (3), no estádio Santa Cruz, pela 19ª rodada da Série B.

Logo no primeiro minuto de jogo, o Coritiba mostrou uma nova atitude em campo, quando Matheus Frizzo ficou cara a cara com o gol, mas estava impedido. Durante os 45 minutos iniciais, Pedro Morisco, goleiro do Botafogo-SP, foi exigido apenas uma vez, nos acréscimos. No geral, foi o Coxa que controlou a partida.

Atuando no campo ofensivo, o Alviverde criou pelo menos três boas oportunidades. A primeira aos 17 minutos, quando Matheus Frizzo cobrou um escanteio ensaiado para Figueiredo, que chutou forte, obrigando João Carlos a fazer uma boa defesa. Na sequência, após outro escanteio cobrado por Frizzo, Bruno Melo cabeceou e João Carlos defendeu, com a bola ainda batendo na trave. Aos 38, Eberth foi derrubado na área e o pênalti foi marcado, mas após revisão do VAR, o lance foi anulado devido a um impedimento do camisa 77.

No segundo tempo, o Coritiba não conseguiu manter o mesmo domínio dos primeiros 45 minutos. Com uma marcação mais eficaz, o Botafogo-SP começou a atacar mais, embora sem ameaçar Pedro Morisco. No entanto, o Coxa também não chegava mais ao ataque com frequência.

Essa mudança de cenário favoreceu o time da casa, que praticamente resolveu a partida em cinco minutos. Aos 21, após um cruzamento pela esquerda, Gustavo Bochecha cabeceou e a bola bateu no braço de Jamerson. O árbitro assinalou pênalti, que Douglas Baggio cobrou com força no canto esquerdo, abrindo o placar. Pouco depois, aos 26, veio o segundo gol do time paulista. Após cobrança de escanteio pela direita, Lucas Dias subiu sozinho na área e cabeceou no ângulo direito de Pedro Morisco, que não conseguiu defender.

A partir daí, o Coritiba não demonstrou mais forças para reagir, e o jogo se arrastou até o apito final, mantendo a fase ruim do Alviverde, que segue sem vencer como visitante.

Com este resultado, o Alviverde estacionou nos 23 pontos, ocupando a 13ª posição, enquanto o Botafogo-SP subiu para o 15º lugar, com 22 pontos. O Coritiba está agora a quatro pontos da zona de rebaixamento, mas pode terminar a rodada apenas dois pontos à frente dessa zona.

O próximo desafio do Coritiba será no domingo (11), quando recebe a Ponte Preta, às 16h, no Couto Pereira.

FICHA TÉCNICA

SÉRIE B

1º Turno – 19ª rodada

BOTAFOGO-SP 2×0 CORITIBA

Botafogo-SP

Joao Carlos; Matheus Costa (Lucas Dias), Fábio Sanches e Bernardo Schappo; Thassio (Emerson Negueba), João Costa, Fillipe Souto (Carlos Manuel) e Patrick Brey; Douglas Baggio, Alexandre Jesus (Bruno Marques) e Toró (Gustavo Bochecha). Técnico: Paulo Martins

Coritiba

Pedro Morisco; Natanael, Thalisson (Mauricio Antônio), Bruno Melo e Rodrigo Gelado (Jamerson); Morelli, Sebastian Gómez (Matheus Bianqui) e Matheus Frizzo; Figueiredo (Vini Paulista), Lucas Ronier e Eberth (Brandão.

Técnico: Jorginho

Local: Estádio Santa Cruz (Ribeirão Preto-SP)

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Assistentes: Lucas Torquato Guerra (DF) e Rener Santos de Carvalho (AC)

VAR: Daniel Victor Costa Silva (MG)

Gols: Douglas Baggio, 21, Lucas Dias, 26 do 2º

Cartões amarelos: Fillipe Souto, Toró (BOT); Rodrigo Gelado, Thalisson (CFC)