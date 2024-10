Coritiba perde e vê chance de acesso quase nula

Reportagem: Fernando Plantes

O Coritiba sofreu um resultado muito desfavorável contra o América-MG, nesta sexta-feira (4), na Arena Independência, pela 30ª rodada da Série B. Mesmo saindo na frente com gol de Natanael, o time paranaense acabou permitindo a virada do adversário. Com essa derrota, o Alviverde praticamente dá adeus às chances de disputar a Série A em 2025.

O América-MG começou a partida oferecendo mais perigo à defesa do Coritiba, mas um erro no meio de campo do time mineiro resultou em uma chance para Josué, camisa 27 do Coritiba, que avançou com calma até a entrada da área e passou para Natanael, que marcou aos 17 minutos do primeiro tempo.

Após o gol, o Coritiba aumentou o ritmo e criou boas oportunidades, com destaque para duas chances de Robson. Apesar de maior presença ofensiva, o América-MG não mostrou precisão suficiente para igualar o placar.

Na primeira etapa, o meio-campo do Coritiba se destacou, com Josué e Matheus Frizzo combinando bem e pressionando o América-MG, roubando bolas e criando chances de gol.

Já no segundo tempo, o América-MG voltou melhor e impôs mais dificuldades ao Coritiba, que encontrou dificuldades em criar contra-ataques. O goleiro Pedro Morisco fez boas defesas, incluindo uma que evitou o empate, enquanto a equipe mineira ainda acertou a trave com uma cabeçada.

A pressão do América-MG finalmente deu resultado aos 23 minutos, quando Rodriguinho marcou um belo gol de falta. Mesmo com a atuação de Morisco, que evitou mais gols, o Coritiba não conseguiu reagir e passou a apenas se defender. Aos 40 minutos, Davó marcou o gol da virada para o América-MG.

Com essa derrota, o Coritiba caiu para a 10ª posição, com 41 pontos. O América-MG subiu para o 5º lugar, somando 47 pontos. Na próxima rodada, o Alviverde enfrenta o Amazonas, no domingo (13), às 16h.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro – Série B 2024

30ª rodada – 4/10/2024

América-MG 2 x 1 Coritiba

América-MG

Elias Martello; Mateus Henrique, Éder Ferreira (Lucão), Ricardo Silva e Marlon Lopes (Nicolas); Juninho, Fernando Elizari (Moisés) e Alê; Rodriguinho, Adyson (Fabinho) e Brenner (Davó).

Técnico: Lisca.

Coritiba

Pedro Morisco; Natanael (Jhonny), Maurício Antônio (Thalisson), Marcelo Benevenuto e Bruno Melo; Zé Gabriel, Vini Paulista (Geovane Meurer) e Josué (Figueiredo); Matheus Frizzo, Júnior Brumado e Robson (Eryc Castillo).

Técnico: Jorginho.

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte.

Gols: Natanael, aos 17′ do 1ºT (CFC); Rodriguinho, aos 23′ do 2ºT, Davó, aos 40′ do 2ºT (AME).

Cartões amarelos: Ricardo Silva, Lisca, Mateus Henrique (AME); Vini Paulista, Robson (CFC).

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL).

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Esdras Mariano de Lima Albuquerque (LA).

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).