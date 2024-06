Coritiba joga mal e perde para o Amazonas em Manaus

Reportagem: Fernando Plantes

O Coritiba desperdiçou uma importante oportunidade de entrar no grupo dos quatro melhores times da Série B do Campeonato Brasileiro. Em uma rodada considerada ideal para subir na tabela, o Coxa teve sua pior atuação do ano e perdeu pelo placar de 1 a 0 para o Amazonas, na noite de terça-feira (25), no estádio Carlos Zamith, em Manaus.

Enfrentando um adversário pressionado pela necessidade de vitória para escapar da zona de rebaixamento, o Coritiba foi constantemente ameaçado. O Amazonas procurou explorar o lado de Natanael e dominou a área de Pedro Morisco nos primeiros 15 minutos do jogo. No entanto, a defesa dos donos da casa mostrou fragilidades que poderiam ser exploradas, como evidenciado pela oportunidade desperdiçada por Leandro Damião ao chutar por cima do gol. A maior parte do jogo foi tecnicamente fraca, com ambos os times oferecendo chances ao adversário. Antes do apito final, o Amazonas ainda acertou a trave duas vezes no mesmo lance, terminando o primeiro tempo até bom para o Coxa com o 0 a 0.

Apresentando um desempenho abaixo do esperado, o Coritiba foi gradualmente se expondo a adversidades. Aos sete minutos do segundo tempo, o Amazonas abriu o placar com um gol do Zagueiro Miranda. Em resposta, Fábio Matias optou por reintegrar Robson após três meses lesionado. Figueiredo quase empatou ao acertar o travessão, antes de o treinador decidir colocar cinco atacantes em campo, Wesley Pomba e Éberth também entraram. No entanto, as chances de gol para o Coxa surgiram apenas nos minutos finais, especialmente com Fransérgio, que era o único meio-campista em campo naquele momento. No geral, foi uma performance insuficiente para um Alviverde que mais uma vez falhou em mostrar a mesma regularidade que demonstra no Couto.

Com esse resultado, a equipe permanece na oitava posição na Segundona, evidenciando a má fase do time quando joga fora de casa.

Agora, o Coritiba terá dois jogos consecutivos no estádio Couto Pereira pela Série B. No próximo sábado (29), às 16h, o Coxa enfrenta o Vila Nova, que também está na briga pelas primeiras colocações. Em seguida, no dia 7, um domingo, às 11h, será a vez de enfrentar o Paysandu.

FICHA TÉCNICA

SÉRIE B

1º Turno – 11ª Rodada

AMAZONAS 1×0 CORITIBA

Amazonas

Marcos Miranda; Ezequiel (Alvariño), Miranda, Diogo Silva e Fabiano; Cauan Barros (Luís Felipe), Jiménez, Rafael Tavares (Igor Bolt) e Matheus Serafim (Matheus Melo); Ênio e Jô (Sassá).

Técnico: Rafael Lacerda

Coritiba

Pedro Morisco; Natanael (Jhonny), Maurício Antônio, Bruno Melo e Rodrigo Gelado; Sebastián Gómez (Fransérgio), Vini Paulista (Robson) e Matheus Frizzo (Éberth); Figueiredo, Lucas Ronier e Leandro Damião (Wesley Pomba).

Técnico: Fábio Matias

Local: Carlos Zamith (Manaus)

Renda: R$ 52.130,00

Público pagante: 1.870

Público total: 7.029

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Assistentes: Antônio Adriano de Oliveira (MA) e Ledes José Coutinho Neto (BA)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Gols: Miranda 7 do 2º

Cartões amarelos: Jiménez, Miranda (AMA); Lucas Ronier (CFC)

