Coritiba empata nos acréscimos

Reportagem: Admilson Leme

O Coritiba, empatou com o Vila Nova, por 1×1, na tarde deste sábado (29/06), em jogo válido pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro, série B o jogo foi realizado no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, PR.

Primeiro Tempo

O Coritiba teve as melhores chances do primeiro tempo, mas não conseguiu converter suas investidas em gols.

O Vila Nova, não se intimidou mesmo jogando fora de casa e buscou pressionar o time anfitrião, porém falhou na finalização.

Aos 17 minutos, o Coritiba teve um gol anulado pelo VAR.

Após um escanteio cobrado por Matheus Frizzo, Morelli finalizou para o gol e Sebastián Gómez tocou na bola enquanto ela cruzava a linha.

O árbitro de vídeo indicou que o colombiano estava em posição de impedimento, invalidando o gol.

A melhor oportunidade do Vila Nova, foi aos 38 minutos, quando Brandão fez um excelente passe para Vini Paulista, que chutou, mas o goleiro fez a defesa.

Segundo Tempo

Na segunda etapa do jogo, já no primeiro minutos, Henrique Almeida marcou o gol do Vila Nova.

Aproveitando o cruzamento de Cristiano, Henrique dominou a bola na grande área e finalizou com precisão, sem dar chance de defesa para Morisco.

O Vila Nova administrou o placar com tranquilidade, a torcida do Coritiba pressionou a equipe.

No apagar das luzes, já nos acréscimos o árbitro marcou toque na mão da defesa do Vila dentro da área.

Robson foi para a cobrança de pênalti e evitou a derrota em casa.

Próximos Jogos

O Coritiba enfrenta o Paysandu no Couto Pereira no próximo domingo (07/07), às 11 horas.

FICHA TÉCNICA

SÉRIE B – 1º Turno – 13ª Rodada

CORITIBA 1×1 VILA NOVA

Coritiba : Pedro Morisco; Natanael, Maurício Antônio, Bruno Melo e Rodrigo Gelado (Jamerson); Morelli (Wesley Pomba), Vini Paulista (Leandro Damião), Sebastián Gómez e Matheus Frizzo (Matheus Bianqui); Robson e Brandão (Figueiredo).Técnico: Fábio Matias

Vila Nova : Dênis Júnior; Elias, Quintero, Jemmes (Guilherme Lacerda) e Rhuan; Ralf, Cristiano e Geovane (João Lucas); Juan Christian (João Paulo), Henrique Almeida (Apodi) e Alesson.Técnico: Luizinho Lopes

Gols: Henrique Almeida 1 e Robson 48 do 2º

Cartões amarelos: Robson, Bruno Melo (CFC); Rhuan, João Lucas, Cristiano (VIL)

Estádio: Couto Pereira

Público total: 16.361