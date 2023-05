Coritiba empata em casa, continua sem ganhar, mas consegue o primeiro ponto no Brasileirão

O resultado aumenta o jejum da equipe alvi-verde para nove jogos sem vitórias e mantém o time pressionado. Na Série A, foi apenas o primeiro ponto somado.

O Coxa não conseguiu superar o São Paulo dentro do Couto Pereira e ficou só no empate na tarde deste sábado (29), pela terceira rodada do Brasileirão.

O Coritiba saiu na frente com Bruno Gomes no começo do jogo, mas sofreu o empate de Marcos Paulo na reta final do segundo tempo.

Com o apoio da torcida o Coritiba começou bem a partida e abriu o placar logo aos 11 minutos. Após lateral, Alef Manga ajeitou de cabeça para Bruno Gomes mandar para as redes. O time acabou recuando e quase sofreu o empate de Rodrigo Nestor, que acertou a trave. Manga desperdiçou a chance de ampliar em um contra-ataque.

Alef Manga ainda perdeu outras duas grandes chances na etapa final.

O segundo gol não saiu, e o São Paulo chegou ao empate.

Aos 35 minutos, Marcos Paulo recebeu na entrada da área e bateu com desvio, sem chances para o goleiro Gabriel, que já tinha salvado o time em outras oportunidades.

O alvi-verde agora tem uma semana cheia para treinar. O time volta a campo contra o Bahia às 16h de domingo (7), na Arena Fonte Nova em Salvador, pela quarta rodada do Brasileirão.

Apesar do ponto somado, o time de Zago segue na zona de rebaixamento.

Ficha técnica:

BRASILEIRÃO

3ª rodada

Coritiba 1×1 São Paulo

Coritiba:

Gabriel Vasconcelos; Kuscevic, Bruno Viana e Victor Luis; Natanael, Willian Farias, Bruno Gomes e Jamerson; Kaio César (William Pottker), Alef Manga e Rodrigo Pinho (Robson).

Técnico: Antônio Carlos Zago.

São Paulo:

Rafael; Raí Ramos (Rafinha), Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia (Gabriel Neves), Luan (Marcos Paulo) e Rodrigo Nestor (Juan); Alisson, Wellington Rato (Michel Araújo) e Luciano.

Técnico: Dorival Júnior.

Local: Couto Pereira, em Curitiba.

Data: 29/04/2023

Público: 23.279 Pagantes/25.210 Total

Renda: R$ 879.435,00

Gols: Bruno Gomes, 11′ do 1º T (CFC); Marcos Paulo, 35′ do 2ºT (SPO).

Cartões amarelos: Gabriel, Kuscevic, Bruno Gomes (CFC); Michel Araújo (SPO).

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS).

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS).

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC).