Coritiba fica no empate diante do Goiás em Goiânia

Reportagem: Fernando Plantes

Em jogo marcado pela estreia do técnico Fábio Matias, o Coritiba ficou no empate em 1 a 1 com o Goiás, em partida que aconteceu neste domingo (16), no Estádio da Serrinha, pela décima rodada do Brasileiro Série B.

O Coxa começou o jogo indo para cima e logo com dois minutos abriu o placar. Matheus Frizzo arriscou da entrada da área, a bola bateu na trave esquerda de Tadeu, rolou por cima da linha, bateu na trave direita e entrou no fundo do gol.

Depois, a mesma trave direita foi acertada, mas sem o mesmo final para o AlviVerde paranaense. Aos 7 minutos, foi a vez de Yago chutar e acertar na trave, mas ela saiu da área. Um começo muito bom para o Coritiba, que pressionava e rondava a área, permanecendo no seu campo de ataque.

Mas aos poucos o Goiás foi se ajustando, foi melhorando e passou a dominar o duelo. Até que, aos 22 minutos, conseguiu o empate. Após cruzamento pela direita, a bola foi desviada na área e sobrou para Luiz Henrique, que de primeira, chutou forte, acertando Morelli e desviando de Pedro Morisco.

Depois disso, o Esmeraldino tinha total controle e seguia levantando bola na área ou arriscando finalizações da intermediária, mas esbarrando na forte marcação coxa branca.

No segundo tempo foi mais animado, com os dois times criando mais jogadas e buscando o gol. Nos primeiros 20 minutos, o Coritiba foi melhor e teve as melhores chances, mas não conseguiu concluir bem as oportunidades.

Com o passar do tempo, o cansaço parecia bater nas duas equipes, que já não mantinham o mesmo nível e intensidade. No final, aos 39 ninutos, quase Matheus Bianqui marcou, mas parou em boa defesa de Tadeu, que garantiu o 1 a 1 no placar.

Nos acréscimos, o árbitro chegou a marcar um pênalti para o Goiás após a bola bater no braço de Geovane Meurer, mas, após verificação do VAR, a arbitragem anulou.

Com o resultado, o Alviverde subiu para o oitavo lugar na tabela, com 15 pontos, três atrás do quarto colocado, que é justamente o time goiano, que fecha o G4.

O Coritiba volta a campo na próxima quarta-feira (19), quando recebe o líder América-MG, às 21h30, no Couto Pereira.

FICHA TÉCNICA

Série B

1º Turno – 10ª Rodada

GOIÁS 1×1 CORITIBA

Goiás

Tadeu; Dieguinho, David Braz, Lucas Ribeiro e Edson Felipe; Luiz Henrique, Marcão Silva (Ian Luccas) e Juninho (Rafael Gava); Welliton (Pedrinho), Angello Rodríguez (Breno Herculano) e Paulo Baya (Halerrandrio).

Técnico: Márcio Zanardi

Coritiba

Pedro Morisco; Natanael, Maurício Antônio, Bruno Melo e Rodrigo Gelado; Fransérgio (Vini Paulista), Morelli (Geovane Meurer) e Matheus Frizzo (Marcelo Benevenuto); Figueiredo, Yago (Wesley Pomba) e Leandro Damião (Matheus Bianqui).

Técnico: Fábio Matias

Local: Serrinha (Goiânia-GO)

Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)

Assistentes: Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE) e Fabio Pereira (TO)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Gols: Matheus Frizzo, 2, Luiz Henrique, 25 do 1º

Cartões amarelos: Breno Herculano (GOI); Bruno Melo, Figueiredo (CFC)

