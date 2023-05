CORITIBA EMPATA COM O VASCO E SEGUE NA ZR DO BRASILEIRÃO

A equipe Alvi-Verde segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. Com muitas vaias da torcida no final do jogo, o Coxa cedeu o empate e ficou no 1 a 1 com o Vasco nesta quinta-feira (11), no Couto Pereira.

O Coritiba até saiu na frente com Zé Roberto, no primeiro tempo, mas levou o empate de Erick Marcus aos 34 minutos da etapa final.

Com o empate, o time do técnico Zago segue na vice-lanterna, agora com dois pontos. No Brasileirão, são três derrotas e dois empates. O resultado também amplia o jejum sem vitórias no campeonato para 11 partidas, essa é a pior sequência da história do clube.

O Coxa entrou em campo com muitas mudanças, Zago optou na defesa pelo jovem Thiago Dombroski que fez sua estreia. Liziero, Bruno Gomes, Boschilia, Robson e Zé Roberto também foram novidades no time titular.

O Vasco teve o controle da posse de bola no primeiro tempo, mas pouco assustou o goleiro Gabriel. Por outro lado, aproveitou os contra-ataques para fazer o Léo Jardim trabalhar. Natanael e Boschilia obrigaram o goleiro a espalmar chutes de perigo.

Nos acréscimos, Robson insistiu pela direita e cruzou na medida para Zé Roberto se antecipar e bater cruzado para abrir o placar no Couto.

No segundo tempo, Figueiredo e Galarza melhoraram o meio de campo do Vasco, que ficou ainda mais na pressão. O Coritiba tentava apenas no erro do adversário. O técnico Barbieri ainda colocou Orellano e o jovem Erick Marcus de 19 anos e foi justo ele, que aos 34 minutos, empatou o jogo em 1 a 1.

O Verdão agora tenta se recuperar diante do rival Athletico. O clássico Atletiba está marcado para domingo (14), às 18h30, na Arena da Baixada, pela sexta rodada do Brasileirão.





FICHA TÉCNICA





CAMPEONATO BRASILEIRO

5ª rodada

Coritiba 1×1 Vasco

Local: Couto Pereira, em Curitiba

Data: 11/05/2023





Coritiba:

Gabriel Vasconcelos; Henrique, Bruno Viana e Thiago Dombroski (Chancellor); Natanael, Liziero, Bruno Gomes, Boschilia (Kaio César) e Victor Luis (Matheus Bianqui); Robson (Marcelino Moreno) e Zé Roberto (Willian Potker).

Técnico: Antônio Carlos Zago.





Vasco:

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Robson Bambu, Léo e Lucas Piton; Rodrigo (Figueiredo), Jair, Andrey Santos (Galarza) e Gabriel Pec (Orellano); Alex Teixeira (Erick Marcus) e Pedro Raul.

Técnico: Maurício Barbieri.





Gols: Zé Roberto, 49′, do 1º T; Erick Marcus, 34′, do 2º T.

Cartões amarelos: Zé Roberto (CFC); Galarza (VAS).

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC).

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Rafael da Silva Alves (Fifa-RS).

VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa-RS).