Coritiba empata com o Líder

Reportagem: Admilson Leme | Direto do Estádio Couto Pereira

O Coritiba, empatou com o Novorizontino, por 2×2, na noite deste domingo (08/09), pela vigésima quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo foi realizado no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.

O atacante Júnior Brumado, em sua sexta partida pelo Coritiba, anotou dois gols e protagonizou boas jogadas.

Primeiro Tempo

O jogo começou eletrizante com ambas equipes buscando o gol e marcando firme.

No 1′ minuto, Lucas Ronier, deixou Júnior Brumado na cara do gol, mas ele não conseguiu dominar e perdeu uma grande oportunidade.

Aos 9′ minutos, Waguininho finalizou, mas o goleiro Morisco fez uma boa defesa.

Lucas Ronier, aos 12′ minutos cabeceou perigosamente, mas a bola passou perto da trave.

Ronier, aos 15′ minutos, chutou no canto, mas o goleiro conseguiu espalmar para escanteio. Ronier cobrou o escanteio, a bola desviou na primeira trave e sobrou para Júnior Brumado, que empurrou para o fundo das redes.

Rodrigo Soares cruzou e Patrick cabeceou na trave, quase empatando o jogo, aos 24′ minutos.

O Novorizontino chegou ao empate, aos 39 minutos, quando Rodrigo Soares cruzou e Neto Pessoa se antecipou a defesa, e cabeceou no canto.

Segundo Tempo

O Coritiba voltou com tudo para a segunda etapa, já nos primeiros minutos Ronier arriscou de fora da área e Jordi fez uma grande defesa, espalmando no ângulo. Na sequência Vini Paulista livre na área. Chutou forte, mas Jordi novamente espalmou, evitando o gol.

Aos 9′ minutos de tanto tentar, Bruno Melo fez um cruzamento perfeito e Júnior Brumado finalizou de primeira, no canto, colocando o Coritiba na frente.

O Coritiba se acomodou com o resultado favorável e o Novorizontino veio para cima.

Aos 19′ minutos, Marlon lançou para Reverson, que recebeu na área e chutou cruzado. Morisco fez boa defesa, espalmando.

Aos 24′ minutos, Após cruzamento na área, Pablo Dyego subiu sozinho e cabeceou firme, mas Morisco espalmou no canto, evitando o empate.

Aos 26 minutos, o treinador Jorginho, substituiu o volante Sebá Gómez pelo zagueiro Mauricio Antônio.

Aos 27′ minutos, Rodrigo Soares cruzou da direita e Thalisson, ao tentar cortar, acabou marcando contra, empatando o jogo para o Novorizontino.

O jogo ficou tenso e aos 30′ minutos, Natanael caiu em dividida com César Martins e pediu pênalti, mas o árbitro mandou o jogo seguir. Na sequência Brandão pegou o rebote fora da área e chutou forte, mas Jordi fez mais uma grande defesa.

Em um contra-ataque, Vini Paulista partiu sozinho, invadiu a área e finalizou, mas Jordi, com os pés, salvou o Novorizontino mais uma vez.

Como fica e Próximos Jogos

Com o empate, o Coritiba alcançou 34 pontos e ocupa a 10ª colocação na tabela, ficando a oito pontos de distância do G4. Já a equipe paulista segue na liderança, somando 44 pontos.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro – Série B 2024 25ª rodada –

8/9/2024

Coritiba 2 x 2 Novorizontino

Coritiba: Pedro Morisco; Natanael, Thalisson, Benevenuto e Bruno Melo; Zé Gabriel, Sebastián Gómez (Maurício Antônio) e Vini Paulista; Lucas Ronier, Robson (Figueiredo) e Brumado (Brandão).Técnico: Jorginho.

Novorizontino: Jordi; Rodrigo Soares, Luisão, Rafael Donato (Cesar Martins), Patrick (Pablo Diego) e Reverson; Willian Farias e Marlon; Waguininho, Neto Pessoa e Rodolfo.Técnico: Eduardo Baptista.

Local: Couto Pereira, em Curitiba.

Gols: Brumado, aos 16/1º e aos 9/2º, Thalisson, contra, aos 27/2º (CFC); Neto Pessoa, aos 39/1º (NOV).

Público: 19.249 pagantes.

Cartões amarelos: Vini Paulista e Robson (CFC); Rafael Donato, Patrick, Marlon (NOV).

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES).Assistentes: Luis Carlos de Franca Costa (RN) e Arthur Pancieri Pires (ES).VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).