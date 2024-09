Coritiba empata com o Goiás no Couto Pereira

Reportagem: Fernando Plantes

O Coritiba tentou insistentemente, mas não conseguiu sair vitorioso. Em um confronto dramático na noite desta sexta-feira (27), o Coxa empatou em 0 a 0 com o Goiás no Couto Pereira. Com esse resultado, a chance de voltar à primeira divisão tornou-se ainda mais distante. O jogo foi marcado pela excelente atuação dos goleiros, com Tadeu e Pedro Morisco sendo cruciais para que o placar permanecesse inalterado no Alto da Glória.

Ainda sob o impacto emocional da morte de três jogadores do Coritiba Crocodiles, a equipe da casa começou pressionando fortemente. Josué, Júnior Brumado e Robson ganhavam os duelos individuais e eram os mais perigosos do Coxa, que atuava no campo defensivo do Goiás. Apesar do controle, Tadeu não havia sido testado até a metade da primeira etapa. Nos contra-ataques, o Goiás criou perigo, com Welliton forçando Pedro Morisco a fazer uma boa defesa. Os visitantes terminaram melhor o primeiro tempo, aproveitando-se da ansiedade do time alviverde.

No início do segundo tempo, o Goiás continuou sendo perigoso, mas o Coritiba gradualmente passou a ter mais posse de bola. No entanto, a pressa para atacar impedia um domínio completo da equipe alviverde. Tadeu foi finalmente exigido aos nove minutos, em um chute de Lucas Ronier. O técnico Jorginho fez mudanças, apostando em Eryc Castillo e Vini Paulista para dar novo fôlego ao time. Com as entradas de Figueiredo e Rodrigo Gelado, o Coxa partiu para o ataque total. Figueiredo fez Tadeu realizar mais uma grande defesa, e o goleiro goiano, formado no próprio Coritiba, foi decisivo ao segurar o empate nos minutos finais, frustrando as tentativas do Coxa de subir na Série B.

O próximo jogo do Coritiba na Série B será novamente na sexta-feira. Na próxima semana, no dia 4 de outubro, o Coxa enfrentará o América-MG às 19h, na Arena Independência. Depois, no dia 12 (a CBF ainda não confirmou a data e o horário), o Coritiba jogará contra o Amazonas no Couto Pereira. Ambos os adversários estão na mesma faixa da tabela.

FICHA TÉCNICA

BRASILEIRO SÉRIE B

2º Turno – 29ª Rodada

CORITIBA 0x0 GOIÁS

Coritiba

Pedro Morisco; Natanael (Brandão), Maurício Antônio, Marcelo Benevenuto e Bruno Melo (Rodrigo Gelado); Zé Gabriel, Sebastian Gómez (Vini Paulista) e Josué (Eryc Castillo); Lucas Ronier, Robson (Figueiredo) e Júnior Brumado.

Técnico: Jorginho

Goiás

Tadeu; Dieguinho, Messias, Edson e Sander (Douglas Teixeira); Marcão Silva, Juninho (Luiz Henrique) e Rafael Gava; Welliton (Jhon Vázquez), Edu (Thiago Galhardo) e Paulo Baya (Rildo).

Técnico: Vagner Mancini

Local: Couto Pereira

Renda: R$ 428.480,00

Público pagante: 21.081

Público total: 22.692

Árbitro: Emerson Ricardo De Almeida Andrade (BA)

Assistentes: Elicarlos Franco De Oliveira (BA) e Ledes Jose Coutinho Neto (BA)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Cartões amarelos: Sebastián Gómez, Robson, Bruno Melo, Zé Gabriel, Lucas Ronier (CFC); Paulo Baya, Edson, Luiz Henrique, Rildo (GOI)