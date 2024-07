Coritiba derrota a Chape e volta á vencer no campeonato

Reportagem: Fernando Plantes

O Coritiba finalmente quebrou a má fase. Após seis jogos sem vencer, o Coxa se recuperou na Série B do Campeonato Brasileiro. Em uma partida morna no primeiro tempo e agitada na segunda etapa, o Alviverde derrotou a Chapecoense por 1 a 0, subindo uma posição na tabela – agora ocupa a 13ª colocação, mas com a 18ª rodada ainda em andamento.

Retornando ao esquema 4-3-3 e com a escalação de Eberth, o Coritiba buscava mudar a dinâmica em campo com a formação mais utilizada em 2024. No entanto, a falta de confiança dos jogadores alviverdes era evidente, com erros em jogadas simples, especialmente no ataque. A primeira grande chance foi da Chapecoense, com Carvalheira forçando Pedro Morisco a fazer uma defesa milagrosa. O Coxa só levou perigo aos 32 minutos do primeiro tempo, com um chute de Matheus Frizzo para fora.

No segundo tempo, o Coritiba melhorou. O time conseguiu pressionar a Chapecoense, embora tenha levado um susto em um chute de Marlone. Robson e Frizzo fizeram Matheus Cavichioli trabalhar. Aos 16 minutos, Lucas Ronier fez uma jogada individual, chutou fraco e a bola desviou, enganando o goleiro. O Coxa abriu o placar. E seguiu pressionando, com Ronier, Natanael e Matheus Bianqui. Brandão até marcou, mas o gol foi anulado pelo VAR. Com uma defesa decisiva em um chute de Maílton, Pedro Morisco garantiu a vitória no Couto Pereira.

O novo técnico Jorginho, que deve ser anunciado nas próximas horas, terá uma semana de trabalho até a próxima partida do Coritiba na Série B. O jogo será no próximo sábado (3), às 17h, contra o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O jogo seguinte será no dia 11, um domingo, contra a Ponte Preta, no Couto Pereira.

FICHA TÉCNICA

SÉRIE B

1º Turno – 18ª Rodada

CORITIBA 1×0 CHAPECOENSE

Coritiba

Pedro Morisco; Natanael, Marcelo Benevenuto, Bruno Melo e Rodrigo Gelado; Morelli, Sebastian Gómez (Brandão) e Matheus Frizzo (Matheus Bianqui); Robson (Vini Paulista), Éberth (Wesley Pomba) e Lucas Ronier.

Técnico: Guilherme Bossle

Chapecoense

Matheus Cavichioli, Habraão, Bruno Leonardo e Eduardo Doma (Thomás); Maílton, Tárik (Foguinho), Carvalheira, Marlone (Giovanni Augusto) e Mancha (Felipe Vieira); Marcinho (Thayllon) e Perotti.

Técnico: Umberto Louzer

Local: Couto Pereira

Renda: R$ 199.450,00

Público pagante: 12.767

Público total: 14.155

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira (RJ) e Thiago Filemon Soares Pinto (RJ)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Gols: Lucas Ronier 16 do 2º

Cartões amarelos: Sebastián Gómez, Marcelo Benevenuto (CFC), Eduardo Doma, Thayllon (CHA)