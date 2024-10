Corinthians goleia Athletico e sai da zona de rebaixamento

Reportagem Admilson Leme

O Athletico foi derrotado pelo Corinthians por 5 a 2 na noite desta quinta feira (17/10), em partida realizada na Neo Química Arena, em São Paulo, partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Athletico alcançou uma sequência negativa de dez partidas sem vencer. A última vitória da equipe foi no dia 28 de julho, quando superou o Cuiabá. Desde então, já se passaram quase três meses sem nenhuma vitória.

Primeiro Tempo

O Corinthians começou pressionando e abriu o placar aos 4 minutos. Após escanteio, Garro tocou para Matheuzinho, que acertou um chute preciso de fora da área no ângulo.

Aos 16 minutos, a equipe paulista ampliou. Em cobrança de escanteio de Garro, Carrillo desviou de cabeça, Mycael espalmou, e Cacá, ex-jogador do Athletico, aproveitou o rebote para fazer 2 a 0.

O Athletico reagiu aos 29 minutos. Esquivel cruzou na área, e Nikão cabeceou no canto para diminuir.

O Furacão empatou ainda no primeiro tempo: aos 39 minutos, Nikão encontrou Erick na área, e o meio-campista finalizou com força para empatar a partida.

Segundo Tempo

A segunda etapa começou em ritmo acelerado, aos 9 minutos, o atacante holandês Memphis Depay marcou um golaço de falta, acertando o ângulo e colocando o Corinthians à frente.Memphis Depay voltou a balançar as redes após um longo período de 114 dias sem marcar. O atacante havia anotado seu último gol pela seleção holandesa durante a Eurocopa 2024.

Após o gol, o Athletico demonstrou desorganização e começou a sentir o placar desfavorável. A

Aos 20 minutos, Yuri Alberto cruzou rasteiro, Gamarra cometeu um erro ao tentar desviar, e Garro aproveitou a oportunidade para ampliar a vantagem para 4 a 2.

O quinto gol do Corinthians chegou aos 32 minutos, quando Talles Magno fez um passe preciso para Yuri Alberto, que finalizou com precisão, fechando o placar em 5 a 2 e consolidando a vitória do time paulista.

Como fica e Próximos Jogos

O Athletico permanece com 31 pontos e caiu para a 17ª posição, entrando na zona de rebaixamento. O time paulista, chegou aos 32 pontos e subiu para a 16ª colocação, ultrapassando o próprio Athletico na tabela.

A equipe paranaense volta a campo na próxima terça-feira (22), às 19h30, no Maracanã, onde enfrentará o Fluminense em um confronto direto pela permanência na Série A, em jogo atrasado da 17ª rodada. O Corinthians encarar o Cuiabá fora de casa.

FiCHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro 2024 30ª rodada – 17/10/2024

Corinthians 5 x 2 Athletico

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez (Charles), Carillo, Breno Bidon (Ángel Romero) e Garro; Memphis Depay (Talles Magno) e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

Athletico: Mycael; Lucas Belezi (Mastriani), Thiago Heleno e Gamarra; Cuello, Gabriel (João Cruz), Erick, Nikão (Zapelli) e Esquivel; Canobbio (Julimar) e Pablo (Di Yorio).Técnico: Lucho González.

Local: Neo Química Arena, em São Paulo.

Gols: Matheuzinho, aos 4/1ºT, Cacá, aos 17/1ºT e Depay, aos 9/2ºT, Garro, aos 20/2ºT, e Yuri Alberto, aos 32/2ºT (COR); Nikão, aos 29/1ºT, e Erick, aos 38/1ºT (CAP).

Cartões amarelos: Memphis Depay, José Martínez e Yuri Alberto (COR); Thiago Heleno, Cuello, Belezi (CAP).

Público: 44.116 torcedores.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO).

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva e Leone Carvalho Rocha (GO).

VAR: Pablo Ramón Gonçalves Pinheiro (FIFA/RN).