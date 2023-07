Conto do Vigário: Sem aspas nem ponto final

O conto do vigário ocorreu no século XVIII em Ouro Preto, envolvendo duas paróquias: a de Pilar e a da Conceição, ambas queriam a mesma imagem de Nossa Senhora.

Um dos vigários sugeriu que amarrassem a santa no burro presente ali e o colocassem entre as duas igrejas. A igreja para a qual o burro se direcionasse ficaria com a santa. Ocorre que o burro pertencia ao vigário da igreja de Pilar e acabou indo para lá, deixando o vigário vigarista com a imagem.

Outro fato curioso ocorreu no século XIX em Portugal, quando alguns malandros chegavam a cidades desconhecidas e se apresentavam como emissários do vigário. Eles afirmavam que tinham uma grande quantia de dinheiro em uma mala bastante pesada e precisavam guardá-la para continuar a viagem. Diziam que, como garantia, era necessário que lhes dessem alguma quantia em dinheiro para viajarem tranquilamente, e assim conseguiam tirar dinheiro dos portugueses facilmente.

Desse modo, até hoje somos vítimas dos contos dos vigários que circulam por aí. Por isso, a dica é tomar muito cuidado com ajudas e ganhos, para não cair em um Conto do Vigário.