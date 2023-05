COM TIME MISTO, ATHLETICO PERDE PARA O BRAGANTINO

Reportagem: Fernando Plantes

Jogando com um time misto e camisa azul, o Athletico perdeu para o Bragantino por 2 a 0, na noite deste sábado (20), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 7° rodada do Brasileirão. Os gols foram marcados por Eduardo Sasha na primeira etapa e Borbas na etapa final.

O resultado quebra a sequência de cinco vitórias seguidas do Furacão. Na tabela, o time de Paulo Turra cai para sexta posição, com 12 pontos.

O Athletico teve muitas dificuldades e jogou em rotação baixa no primeiro tempo. O Bragantino, com seus jogadores de velocidade e habilidade, deu trabalho principalmente no começo.

E aos 17 minutos conseguiu abrir o placar com Eduardo Sasha. Lucas Evangelista arriscou, e o atacante desviou, matando qualquer chance de defesa do goleiro Bento. O Furacão teve ótima chance para empatar com Alex Santana, mas o volante, na pequena área, mandou por cima do gol.

No segundo tempo, a equipe rubro-negra tentou repetir o roteiro das últimas partidas de virar os jogos. Turra colocou Fernandinho, Vitor Roque, Canobbio, Thiago Andrade e Pablo em campo, e o time melhorou. Pablo e Canobbio tiveram grandes oportunidades, mas pararam no goleiro Cleiton.

Já o Massa Bruta ampliou aos 41 minutos. Mosquera fez boa jogada em cima de Khellven, que estava improvisado na lateral esquerda, e tocou para Borbas que só empurrou para as redes e confirmar a vitória do time de Bragança Paulista.

O Furacão volta a campo contra o Atlético-MG na terça-feira (23), às 19h, no Mineirão, válido pela Conmebol Libertadores.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro 2023

7ª rodada

20/05/2023

Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista/SP

Público: 3.769.

Renda: R$ 117.490,00.

Bragantino 2×0 Athletico

Bragantino:

Cleiton; Andrés Hurtado, Eduardo, Léo Realpe e Guilherme (Aderlan); Matheus Fernandes (Jadsom), Lucas Evangelista e Bruninho (Eric Ramires); Helinho (Mosquera), Vitinho e Eduardo Sasha (Borbas).

Técnico: Pedro Caixinha.

Athletico:

Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Matheus Felipe e Madson; Hugo Moura (Fernandinho), Alex Santana e Vitor Bueno (Canobbio); Terans (Vitor Roque), Cuello (Thiago Andrade) e Willian Bigode (Pablo).

Técnico: Paulo Turra.

Gols: Eduardo Sasha, aos 17′ do 1ºT, e Borbas, aos 41′ do 2ºT.

Cartões amarelos: Cleiton, Jadsom (BRA); Khellven, Madson, Canobbio, Thiago Andrade (CAP).

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG).

Assistentes: Marcyano da Silva Vicente (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG).

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (Fifa-RJ).