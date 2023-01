Casa China inicia temporada de Volta às Aulas com variedade de 5 milhões de itens

Após os gastos com as festividades de final de ano, período de férias escolares e as despesas e impostos de início de ano, economia vira uma palavra de ordem na hora de comprar os itens da lista de material escolar, por isso, a Casa China preparou uma Campanha de Volta às Aulas focando no preço baixo e na diversidade para que as famílias encontrem tudo o que precisam em um único local. Entre os diferenciais da Casa China está a variedade de 5 milhões de itens de diversas marcas, entre elas Tilibra e Faber-Castell.

Outro destaque que promete ajudar no orçamento familiar é o parcelamento em até 12x sem juros. Além disso, as lojas aplicaram promoções em todos os itens e podem ser encontrados, por exemplo, mochilas a partir de R$39,99, Tesoura Tramontina por R$7,99 e estojo VSS por R$4,99. A empresa também priorizou um mix diversificado para atender a todos os perfis de estudantes, com opções de personagens para o público infantil e adolescente e opções para jovens e universitários.

Para facilitar as compras e a pesquisa pelos melhores preços, diversas lojas da Casa China possuem atendimento via WhatsApp – os números estão disponíveis em https://linktr.ee/casachina. O grupo possui 56 unidades espalhadas no Paraná e Santa Catarina, entre elas 50 lojas em Curitiba e Região Metropolitana.

Segundo o diretor da empresa, Douglas Nomura, a Casa China trabalha o preço de maneira muito agressiva, o que é fundamental para a categoria de materiais escolares. “A compra dos itens da lista coincide com um momento do ano em que as famílias estão com seus orçamentos mais apertados e a Volta às Aulas é uma das principais datas em nosso calendário, por isso nos preparamos sempre com antecedência para conseguir negociações especiais com os fornecedores e deixar os nossos preços ainda mais competitivos. Além disso, buscamos contemplar um mix completo para que todos os nossos clientes consigam concentrar as compras em uma única loja”, destaca.

Ciente de que as instituições municipais de Curitiba e região atuam de forma contínua na educação das crianças, principalmente as que estão em situação de maior vulnerabilidade, a Casa China atuará como um grande parceiro em projetos sociais que possam melhorar a educação e a vida dessas crianças, com constância e intensidade.

