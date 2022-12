Caravana de Natal da Casa China terá caminhão vitrine com Papai Noel

Em um trajeto de aproximadamente 50 km, a Caravana de Natal da Casa China percorrerá Curitiba neste sábado (03) com a presença do Papai Noel em um caminhão vitrine, todo projetado em vidro, e uma decoração especial em LED. O evento integra a programação do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022. A Caravana parte do Parque Barigui às 18h e segue por vários pontos da cidade, até chegar à Casa China Santa Felicidade, com duração estimada de aproximadamente 4 horas.

A ação também vai contar com a participação de diversos colaboradores e suas famílias em seus carros, que vão seguir o caminhão com o propósito de levar o encanto de Natal pelas ruas da cidade.

Confira abaixo o percurso da Caravana de Natal da Casa China:

https://bit.ly/caravanailuminadacasachina