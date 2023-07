Campeonato de Beach Tennis em Santos atrai mais de 200 atletas à praia do Boqueirão

A segunda edição do Campeonato Santista de Beach Tennis reuniu mais de 200 atletas e centenas de espectadores que agitaram as areias do Boqueirão. O evento, que aconteceu no último final de semana, foi um verdadeiro sucesso e contou com a participação de jogadores de diversas idades e níveis de habilidade.

O Campeonato Santista de Beach Tennis é uma competição tradicional na região e atrai cada vez mais adeptos desse esporte que combina elementos do tênis de quadra com o vôlei de praia. Os jogos foram disputados em diferentes categorias, desde iniciantes até profissionais, proporcionando um ambiente de diversão e competição saudável para todos os participantes.

Além das partidas emocionantes, o evento contou com uma estrutura completa para receber os atletas e o público. Foram montadas quadras especiais de areia, com toda a infraestrutura necessária para a prática do esporte. Também foram disponibilizados espaços para alimentação e descanso, garantindo o conforto de todos os presentes.

Os jogos foram disputados em um clima de muita animação e fair play. Os atletas mostraram todo o seu talento e habilidade em cada partida, proporcionando momentos de pura emoção para os espectadores. A torcida compareceu em peso e incentivou os jogadores durante todo o campeonato, criando uma atmosfera de energia positiva e apoio mútuo.

O Campeonato Santista de Beach Tennis é uma excelente oportunidade para os amantes do esporte se reunirem, trocarem experiências e se divertirem. Além disso, é uma maneira de promover a prática esportiva e incentivar a adoção de um estilo de vida saudável.

Fonte:www.santos.sp.gov.br