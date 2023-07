Câmera flagra assaltante em Curitiba com arma travada

Aviário em Curitiba é alvo de assalto

Um aviário foi alvo de um casal de criminosos na manhã desta quarta-feira (12), no bairro Hauer em Curitiba.

O casal se passando por cliente, se aproximou do caixa e anunciou o assalto. O marginal sacou uma pistola e ao golpear a arma, ela travou aberta, indicando que não havia munição. Veja o vídeo:

Após o assalto o casal fugiu e ainda roubou uma Saveiro que foi abandonada no bairro Xaxim. Até o momento o casal não foi localizado. Quem tiver informações sobre o paradeiro da dupla pode ligar anonimamente no disque denúncia da Polícia Civil, no número 197.

