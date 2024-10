Brasil vence o Chile com gols de jogadores do Botafogo

Reportagem: Fernando Plantes

Com gols do estreante Igor Jesus e de Luiz Henrique, a Seleção Brasileira voltou a vencer nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 ao derrotar o Chile, vice-lanterna, por 2 a 1 nesta quinta-feira (10), no Estádio Nacional de Santiago, pela nona rodada. O único gol chileno foi marcado por Vargas, logo no primeiro minuto de jogo.

A vitória veio com esforço. O time de Dorival Júnior enfrentou dificuldades após sofrer o gol cedo e não fez uma grande exibição, mas contou com a contribuição dos jogadores do Botafogo. O técnico agora soma 11 jogos à frente da seleção, com cinco vitórias, cinco empates e uma derrota.

O Brasil começou a partida de forma desatenta e foi surpreendido logo no primeiro minuto. Após cruzamento vindo da direita, Vargas subiu mais alto que Danilo e cabeceou por cima do goleiro Éderson, abrindo o placar. Depois do gol, a seleção brasileira passou a trocar mais passes e pressionar o adversário no campo de ataque, embora tenha exigido pouco do goleiro Córtes.

O desempenho do time de Dorival não agradou a torcida mais uma vez. Porém, aos 45 minutos do primeiro tempo, depois de boa jogada de Savinho, o estreante Igor Jesus, ex-Coritiba e atualmente no Botafogo, igualou o marcador com um gol de cabeça: 1 a 1.

No segundo tempo, Bruno Guimarães e Gerson substituíram André e Paquetá, que não tiveram um bom desempenho na primeira etapa. A entrada dos dois ajudou o Brasil a dominar mais o meio-campo e criar mais oportunidades com boas trocas de passes.

Raphinha chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento. Rodrygo e Igor Jesus ainda levaram perigo ao gol adversário. Contudo, foi Luiz Henrique, que entrou no lugar de Savinho, quem garantiu a vitória da seleção brasileira nos minutos finais. O desempenho não foi brilhante, mas o resultado foi conquistado.

Com a vitória, o Brasil subiu para a quarta colocação, somando 13 pontos. O Chile permanece na nona posição, com cinco pontos. O próximo compromisso da Seleção Brasileira será contra o Peru, na terça-feira (15), às 21h45, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Visite nosso site adseletro.com.br

FICHA TÉCNICA

Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 – Série B 2024

9ª rodada – 10/10/2024

Chile 1 x 2 Brasil

Chile

Cortés; Loyola, Kuscevic, Maripán e Galdames; Valdés, Pavez e Echeverría; Darío Osorio, Dávila (Cepeta) e Vargas.

Técnico: Ricardo Gareca.

Brasil

Éderson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; André (Bruno Guimarães), Lucas Paquetá (Gerson) e Raphinha; Savinho (Luiz Henrique), Rodrygo e Igor Jesus (Endrick).

Técnico: Dorival Júnior.

Local: Estádio Nacional, em Santigo, no Chile.

Gols: Vargas, aos 1/1ºT (CHI); Igor Jesus, aos 45/1ºT, e Luiz Henrique, aos 44/2ºT (BRA).

Cartões amarelos: Galdames (CHI); Paquetá (BRA).

Árbitro: Dario Herrera (ARG).

Assistentes: Ezequiel Brailosky e Gabriel Chade (ARG).

VAR: Héctor Paletta (ARG).