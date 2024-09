Brasil vence Equador com gol de Rodrygo em Curitiba

Reportagem: Fernando Plantes

O Brasil fez mais uma apresentação fraca nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, mas ao menos conseguiu reencontrar o caminho da vitória. Com um gol de Rodrygo, a seleção venceu o Equador por 1 a 0 na noite desta sexta-feira (6), no Couto Pereira. Os mais de 36 mil torcedores presentes vibraram durante o primeiro tempo, incentivaram a equipe e pediram por mudanças, mas acabaram vaiando o time comandado por Dorival Júnior ao final da partida.

O Equador entrou em campo com uma linha defensiva de cinco jogadores, com o objetivo de neutralizar o jogo rápido do Brasil, explorado por Vinícius Júnior pela esquerda e Luiz Henrique pela direita. A estratégia brasileira, por sua vez, era pressionar a saída de bola equatoriana com intensidade, o que empolgou os torcedores no estádio. No entanto, as oportunidades de gol eram escassas. De fato, a primeira chance concreta só veio aos 29 minutos da etapa inicial. O principal problema da seleção brasileira estava no meio-campo, pouco presente para dar suporte ao ataque, que se via preso à marcação adversária. Rodrygo acabou resolvendo a situação com um chute de média distância, que desviou em Pacho e enganou o goleiro Galíndez. Antes do intervalo, Alisson ainda fez uma grande defesa em uma finalização perigosa de Caicedo.

Com a vantagem no placar, o Brasil tentou manter a pressão, mesmo com o Equador alterando sua postura para buscar mais o ataque. Atendendo aos pedidos da torcida, Dorival Júnior colocou Estevão em campo, além de Gerson, substituindo Luiz Henrique e Bruno Guimarães. No entanto, o ritmo da seleção caiu, e o técnico promoveu mais mudanças, com as entradas de Lucas e Wendell nos lugares de Paquetá e Guilherme Arana. Com uma formação que nunca havia jogado junta, o time brasileiro encontrava dificuldades em se organizar e acabou cedendo espaços perigosos para o adversário. A partida, de ritmo lento, seguiu até o apito final, e os torcedores demonstraram sua insatisfação.

O próximo desafio do Brasil será na terça-feira (10), às 21h30, contra o Paraguai, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. As Eliminatórias retornam em outubro, quando a seleção enfrentará o Chile no dia 10, às 21h, no estádio Nacional de Santiago, e depois receberá o Peru no Mané Garrincha, em Brasília, no dia 15, às 21h45.

FICHA TÉCNICA

ELIMINATÓRIAS

1º Turno – 7ª Rodada

BRASIL 1×0 EQUADOR

Brasil

Alisson; Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Guilherme Arana; André (João Gomes), Bruno Guimarães (Gerson) e Lucas Paquetá (Lucas); Rodrygo, Luiz Henrique (Estevão) e Vinícius Júnior.

Técnico: Dorival Júnior

Equador

Galíndez; Félix Torres, Pacho e Hincapié; Alan Franco, Méndez (Gruezo), Caicedo, Rodríguez (Mercado), Sarmiento (Kendry Páez) e Estupiñán (Medina); Enner Valencia (Yeboah).

Técnico: Sebastián Beccacece

Local: Couto Pereira

Renda: não divulgada

Público total: 36.914

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistentes: Ezequiel Brailovsky (ARG) e Gabriel Chade (ARG)

VAR: Silvio Trucco (ARG)

Gol: Rodrygo 29 do 1º

Cartão amarelo: Lucas (BRA)