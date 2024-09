Brasil perde para o Paraguai em Assunção

Reportagem: Fernando Plantes

O Brasil voltou a frustrar seus torcedores. A seleção foi derrotada pelo Paraguai por 1 a 0 nesta terça-feira (10), no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, pela oitava rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O único gol da partida foi marcado pelo meia Diego Gómez.

Com este resultado, o técnico Dorival Júnior perdeu a invencibilidade no comando da equipe. Sob sua liderança, incluindo amistosos, Copa América e Eliminatórias, a seleção disputou 10 jogos, acumulando quatro vitórias, cinco empates e agora sua primeira derrota.

Sem criatividade, o Brasil teve uma atuação apagada no primeiro tempo. A equipe de Dorival Júnior priorizou a posse de bola, mas criou poucas chances reais para ameaçar o goleiro Gatito Fernández. O Paraguai, impulsionado por sua torcida, apostou em jogadas rápidas pelos flancos.

Aos 18 minutos, Junior Alonso fez um cruzamento pela esquerda, que foi afastado de cabeça por Gabriel Magalhães. A bola, no entanto, sobrou para Diego Gómez, que driblou a marcação e finalizou com categoria, abrindo o placar. Ainda no primeiro tempo, o Brasil teve uma grande oportunidade para empatar. Após uma bela jogada de Vinicius Jr, Guilherme Arana chutou dentro da área, mas a defesa paraguaia conseguiu salvar a bola praticamente em cima da linha.

Na volta do intervalo, Dorival fez mudanças, colocando Luiz Henrique e João Pedro nos lugares de Bruno Guimarães e Endrick. O Brasil melhorou e aumentou a pressão no ataque. Rodrygo e João Pedro desperdiçaram boas chances, enquanto Vinicius Jr parou nas defesas de Gatito.

Gerson, Lucas Moura e Estêvão também entraram na partida, mas a seleção continuou com dificuldades para criar oportunidades claras. A torcida paraguaia, animada, passou a gritar “olê” a cada toque de bola de sua equipe, enquanto o Brasil, sem conseguir reagir, deixou o campo com mais uma decepção.

Com o resultado, o Brasil ocupa o quinto lugar na tabela, com 10 pontos. O Paraguai está logo atrás, na sétima posição, com nove pontos. Na próxima Data Fifa, em outubro, o Brasil enfrentará o Chile no dia 10 e o Peru no dia 15.

FICHA TÉCNICA

Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 – Série B 2024

8ª rodada – 10/9/2024

Paraguai 1 x 0 Brasil

Paraguai

Gatito Fernández; Cáceres, Balbuena, Junior Alonso e Alderete (Velázquez); Bobadilla, Diego Gómez (Sosa), Villasanti, Almirón (Cuenca) e Enciso (Rivieros); Isidro Pitta (Arce).

Técnico: Gustavo Alfaro.

Brasil

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana (Estêvão); André, Bruno Guimarães (Luiz Henrique) e Lucas Paquetá (Gerson); Rodrygo (Lucas Moura), Vinicius Junior e Endrick (João Pedro).

Técnico: Dorival Júnior.

Local: Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

Gols: Diego Gómez, aos 18/1ºT.

Cartões amarelos: Junior Alonso, Bobadilla, Sosa (PAR); Paquetá, Vini Jr (BRA).

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguai).

Assistentes: Nicolás Tarán e Andres Nievas (ambos do Uruguai).

VAR: Alberto Feres (Uruguai).