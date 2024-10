Brasil goleia o Peru e desencanta

Reportagem: Fernando Plantes

O Brasil finalmente fez uma boa exibição e goleou o Peru por 4 a 0 nesta terça-feira (15), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 10ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Raphinha marcou dois gols de pênalti, enquanto Andreas Pereira e Luiz Henrique completaram o placar.

Diante de 60.139 torcedores, a Seleção Brasileira apresentou solidez defensiva e variedade no ataque. Embora o Peru, penúltimo colocado nas Eliminatórias, não tenha oferecido grande resistência, o Brasil demonstrou sua superioridade técnica. Com esse resultado, Dorival Júnior acumula 12 jogos no comando da equipe, com seis vitórias, cinco empates e uma derrota.

O primeiro tempo no Mané Garrincha foi discreto. Sem grandes lances ofensivos, o Brasil abriu o placar após um pênalti marcado quando Zambrano tocou a mão na bola, tentando impedir a jogada de Igor Jesus dentro da área. Aos 38 minutos, Raphinha cobrou com precisão, sem chances para o goleiro Gallese.

Antes disso, o próprio Raphinha havia acertado o travessão em uma das poucas oportunidades claras. Após o gol, ele ainda teve outra chance dentro da área, tentando encobrir Gallese, mas o goleiro peruano fez a defesa.

Na segunda etapa, o Brasil voltou mais ofensivo, criando dificuldades para a defesa adversária com trocas de passes e jogadas individuais. Aos oito minutos, Savinho sofreu outro pênalti para o Brasil, e Raphinha novamente converteu, ampliando para 2 a 0.

Dorival Júnior fez substituições, colocando Luiz Henrique e Andreas Pereira nos lugares de Savinho e Rodrygo. As mudanças surtiram efeito, e aos 25 minutos, Luiz Henrique cruzou para Andreas Pereira marcar um belo gol de voleio.

Luiz Henrique ainda fechou a goleada ao marcar o quarto gol. O goleiro Éderson praticamente não foi acionado durante toda a partida. Com a vitória convincente, o Brasil respira na tabela e ganha confiança para a sequência das Eliminatórias.

A Seleção Brasileira agora ocupa a terceira posição, com 13 pontos, enquanto o Peru está em nono lugar, com seis pontos. Na próxima Data FIFA, em novembro, o Brasil enfrentará a Venezuela no dia 14, às 17h, fora de casa, e depois receberá o Uruguai no dia 19, às 21h45, em Salvador.

Visite nosso site adseletro.com.br

FICHA TÉCNICA

Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 – Série B 2024

10ª rodada – 15/10/2024

Brasil 4 x 0 Peru

Brasil

Éderson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães (André), Gerson e Raphinha (Matheus Pereira); Savinho (Luiz Henrique), Rodrygo (Andreas Pereira) e Igor Jesus (Endrick).

Técnico: Dorival Júnior.

Peru

Gallese; Miguel Araújo, Zambrano e Callens; Advíncula (Andy Polo), Jesús Castillo (Sonne), Cartagena, Sergio Peña (Murrugarra) e Marcos López; Edison Flores (Grimaldo) e Bryan Reyna (Luis Ramos).

Técnico: Jorge Fossati.

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Gols: Raphinha, aos 38/1ºT e aos 8 do 2ºT, Andreas Pereira, aos 25 do 2ºT, e Luiz Henrique, aos 28 do 2ºT (BRA)

Árbitro: Dario Herrera (ARG).

Assistentes: Ezequiel Brailosky e Gabriel Chade (ARG).

VAR: Héctor Paletta (ARG).