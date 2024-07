Brasil empata com a Colômbia e fica em 2° no Grupo D

Reportagem: Fernando Plantes

Após uma vitória sobre o Paraguai que demonstrou progresso, a equipe brasileira teve uma performance abaixo do esperado diante da Colômbia. Sob o comando de Dorival Junior, os jogadores não conseguiram impor seu jogo e foram dominados pelos colombianos na maior parte do tempo. A Colômbia teve mais chances de finalização (13 contra 7) e encerrou a partida com os seus torcedores entoando “olé!”.

Num dia sem muita inspiração, o Brasil apenas empatou em 1 a 1 com a Colômbia nesta terça-feira, em Santa Clara, na Califórnia, e terminou a fase de grupos da Copa América na segunda posição do Grupo D. Os colombianos, com duas vitórias e um empate, ficaram em primeiro lugar. Raphinha marcou de falta para a Seleção, enquanto Muñoz descontou, ambos no primeiro tempo. Nas quartas de final, o Brasil enfrentará o Uruguai.

A equipe brasileira expressou descontentamento com a atuação da arbitragem durante o jogo. Vários lances foram alvo de reclamação, destacando-se a disputa entre Vinicius Junior e Muñoz na área aos 42 minutos do primeiro tempo, onde o jogador brasileiro pediu pênalti, mas o árbitro mandou seguir o jogo.

Para o confronto das quartas de final contra o Uruguai, o Brasil terá uma baixa significativa: Vinicius Junior recebeu cartão amarelo nesta terça-feira e ficará suspenso para a próxima partida.

FICHA TÉCNICA

Brasil 1 x 1 Colômbia

Copa América – 3ª rodada do Grupo D

Local: Levi’s Stadium, em Santa Clara (EUA)

Data/Hora: 2/7/2024, às 22 (de Brasília)

Público: 70.971

Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)

Assistentes:

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Cartões amarelos: Vini Jr., João Gomes, Danilo, Bruno Guimarães (BRA); Lerma, Machado (COL)

Gols: Raphinha, aos 9’/1ºT (1-0); Muñoz, aos 47’/1ºT (1-1)

Brasil

Alisson, Danilo, Eder Militão, Marquinhos e Wendell (Endrick); Bruno Guimarães (Douglas Luiz), João Gomes (Ederson) e Paquetá (Andreas Pereira); Raphinha, Rodrygo (Savinho) e Vini Jr.

Técnico: Dorival Júnior.

Colômbia

Camilo Vargas; Muñoz, Cuesta, Sánchez e Machado (Mujica); Lerma, Richard Ríos (Uribe), James Rodríguez (Carrascal), Arias e Luiz Díaz (Sinisterra); Córdoba (Borré).

Técnico: Nestor