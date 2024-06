Botafogo empata no último lance

Reportagem: Admilson Leme

O Athletico, empatou com o Botafogo por 1×1, na noite desta quarta-feira (19/06), em jogo válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo foi realizado no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Pelo segundo jogo consecutivo, o Furacão cedeu o empate nos acréscimos, após uma cobrança de escanteio.

Primeiro Tempo

O Botafogo dominou a posse de bola e buscou controlar a partida, mas encontrou a defesa do Athletico, que impôs uma marcação intensa no meio-campo.

As duas equipes tiveram oportunidades ofensivas, mas sem eficiências para marcar gols.

A melhor oportunidade da primeira etapa foi, aos 26 minutos, quando a defesa do Botafogo falhou ao tentar sair jogando. E Fernandinho arriscou um chute por cobertura, mas o goleiro John se esticou para fazer a defesa e, segurou a bola com segurança.

Segundo Tempo

O segundo tempo foi mais movimentado, às substituições proporcionou uma melhor movimentação em campo.

Aos 7 minutos, Cuello cruzou para a área. E Mastriani apareceu no lugar certo e, com um toque preciso, finalizou de primeira para o gol.

Aos 16 minutos, Cuiabano recebeu um cruzamento na área e finalizou com muito perigo, mas o chute acabou saindo pela linha de fundo.

Aos 35 anos, Julimar cruzou rasteiro e Christian, chutou de primeira, mas John fez uma defesa impressionante.

Já no apagar das luzes, aos 53 minutos, Bastos aproveitou um cruzamento de Diego Hernández, e cabeceou para empatar a partida.

Próximos Jogos

O Athletico enfrenta o Corinthians, domingo (23/06), às 16h, na Ligga Arena.

O Botafogo volta a campo no sábado (22/6) para enfrentar o Criciúma, às 16h, no Estádio Heriberto Hülse.

FICHA TÉCNICA

BRASILEIRÃO

1º Turno – 10ª Rodada

BOTAFOGO 1×1 ATHLETICO

Botafogo: John, Damián Suárez (Fabiano), Lucas Halter, Bastos e Cuiabano; Marlon Freitas, Danilo Barbosa (Luiz Henrique), Tchê Tchê e Óscar Romero (Yarlen); Eduardo (Diego Hernández) e Júnior Santos.Técnico: Artur Jorge

Athletico: Léo Linck; Léo Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel (Gamarra); Erick, Fernandinho, e Christian (Zé Vitor); Cuello (Julimar), Nikão (Alex Santana) e Mastriani (Pablo).Técnico: Cuca

Local: Engenhão (Rio de Janeiro-RJ)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA-SC)

Gols: Mastriani aos 7′ do 2°T e Bastos aos 53′ do 2°T

Cartões amarelos: Thiago Heleno, Erick, Esquivel e Christian, Pablo, Alex Santana (CAP)

Público total: 19.589 pessoas

