Avanço das obras na Azevedo Sodré em Santos permite liberação do tráfego local em trecho

Na última semana, a Rua Azevedo Sodré, localizada entre a Avenida Washington Luís e a Rua João Pinho (Boqueirão), foi liberada para o tráfego local. Essa medida visa melhorar a mobilidade na região e facilitar o acesso dos moradores.

A liberação imediata dessa via traz diversos benefícios para a comunidade. Agora, os moradores poderão se deslocar com mais facilidade dentro do bairro, evitando congestionamentos e economizando tempo no trajeto diário.

Além disso, a abertura dessa rua contribui para a valorização imobiliária da região. Com uma via de acesso mais ampla, o bairro se torna mais atrativo para novos investimentos e empreendimentos, impulsionando o desenvolvimento local.

Essa iniciativa faz parte de um conjunto de ações da prefeitura para melhorar a infraestrutura urbana e proporcionar mais qualidade de vida para os cidadãos. A administração municipal está empenhada em promover melhorias constantes na cidade, visando o bem-estar de todos.

Fonte:www.santos.sp.gov.br