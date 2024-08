Athletico volta á sofrer gol nos acréscimos e empata com o Inter

Reportagem: Fernando Plantes

Mais uma vez, os acréscimos foram cruéis para o Athletico. Uma vitória de virada, que parecia garantida, acabou se transformando em um empate frustrante. Aos 50 minutos do segundo tempo, o Furacão sofreu o gol que decretou o 2 a 2 contra o Internacional, na noite deste domingo (11), no Beira-Rio, em Porto Alegre. Com o resultado, o Rubro-Negro segue distante do G6 do Campeonato Brasileiro, agora com uma diferença de sete pontos para o Cruzeiro, que ocupa a sexta posição com 36 pontos. O grande destaque do jogo foi o jovem João Cruz, que marcou seu primeiro gol como profissional.

Com Erick, Kaique Rocha, Esquivel, Christian, Cuello e Mastriani sendo poupados, o Athletico apostou em um estilo de jogo baseado em “saber sofrer” contra um Internacional sob pressão. Ciente da estratégia do time paranaense, o time da casa pressionava a saída de bola, criando dificuldades para Thiago Heleno e Gamarra, e encontrava espaços nas costas de Léo Godoy. Foi assim que Gabriel Carvalho encontrou Wesley, que marcou ao driblar Léo Linck na saída. O Furacão só ameaçou o Inter aos 24 minutos, com Rochet realizando duas defesas importantes nas tentativas de Canobbio e Julimar. No entanto, o empate veio aos 39 minutos, quando João Cruz aproveitou um rebote, com um desvio, para igualar o placar.

Com o 1 a 1, o Athletico conseguiu manter o controle emocional da partida. No início do segundo tempo, o domínio passou a ser rubro-negro, e com apenas 4 minutos de jogo, Zapelli lançou Canobbio, que marcou entre as pernas de Rochet. A virada levou Martín Varini a colocar Erick e Esquivel em campo, retornando ao esquema defensivo utilizado nos últimos jogos. O Furacão começou a explorar os contra-ataques, enquanto o Internacional, já desesperado, se lançava ao ataque. E, como tem sido comum, a pressão colorada resultou em gol. Em um escanteio, Léo Linck fez uma primeira defesa, mas Wanderson empatou no rebote, aos 50 minutos do segundo tempo.

A maratona do Athletico continua na próxima quinta-feira (15), às 19h, na Ligga Arena, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana contra o Belgrano, da Argentina. A partida de volta está marcada para o dia 22, em Córdoba. Para fechar a semana, o Furacão enfrenta o Juventude pelo Brasileirão, no domingo (18), às 16h.

FICHA TÉCNICA

CAMPEONATO BRASILEIRO

1º turno – 22ª rodada

INTERNACIONAL 2×2 ATHLETICO

Internacional

Rochet; Igor Gomes (Bruno Gomes), Agustín Rogel, Robert Renan e Bernabei; Rômulo (Ricardo Mathias), Thiago Maia (Wanderson), Bruno Henrique, Gabriel Carvalho e Wesley; Enner Valencia (Lucas Alario).

Técnico: Roger Machado

Athletico

Léo Linck; Léo Godoy (Erick), Thiago Heleno, Gamarra e Fernando (Esquivel); Fernandinho (Kaique Rocha), João Cruz (Felipinho) e Zapelli; Julimar, Canobbio (Cuello) e Di Yorio.

Técnico: Martin Varini

Local: Beira Rio (Porto Alegre)

Renda: R$ 291.767,00

Público pagante: 14.322

Público total: 17.136

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Gols: Wesley 12 e João Cruz 39 do 1º; Canobbio 4 e Wanderson 50 do 2º

Cartões amarelos: Bruno Henrique (INT); Fernando, Gamarra (CAP)

“Pensou em Elétricos e Hidráulicos”

@ads_eletro no Instagram

Fone: (41) 3035-5996