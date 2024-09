Athletico vence Racing e abre vantagem nas quartas

Reportagem: Fernando Plantes | Direto Ligga Arena

O Athletico está perto de chegar à semifinal da Copa Sul-Americana. Na noite desta quinta-feira (19), o Furacão derrotou o Racing por 1 a 0, na Ligga Arena, no jogo de ida das quartas de final. Embora não tenha feito uma partida espetacular, o Rubro-Negro suportou a pressão do time argentino e foi eficiente no ataque. João Cruz saiu do banco para marcar o gol da vitória.

A partida começou com muita análise e forte marcação de ambos os times. Aos 20 minutos, Zapelli se lesionou e precisou sair de campo, o que dificultou ainda mais a criação de jogadas para o Athletico. O Furacão passou a maior parte do primeiro tempo sem oferecer perigo ao adversário, enquanto o Racing controlava a posse de bola e acumulava finalizações, mas sem sucesso nas conclusões.

No entanto, a estrela de João Cruz, uma das grandes promessas do Athletico, brilhou. Ele entrou no lugar de Zapelli, recebeu a bola na entrada da área e acertou um chute no canto, fazendo 1 a 0. Logo em seguida, o Racing chegou a marcar, mas o gol foi anulado por impedimento. Mais confiante, o Rubro-Negro foi para o intervalo confiante.

No segundo tempo, o Athletico fechou melhor os espaços e complicou o jogo do Racing. Embora o ataque continuasse com dificuldades, a defesa sólida garantiu a manutenção da vantagem. Ainda assim, o Furacão teve chances de ampliar, mas o goleiro chileno Arias fez boas defesas. No outro lado, Mycael também apareceu bem, evitando a reação dos argentinos.

Agora, o Athletico precisa apenas de um empate para avançar à semifinal da Sul-Americana. Se o Racing vencer por um gol de diferença, a disputa vai para os pênaltis. O jogo de volta será na próxima quinta-feira (26), às 21h30, em Avellaneda. Antes disso, o Furacão enfrenta o Criciúma pelo Brasileirão, neste domingo (22), às 18h30, em Santa Catarina.

Siga ADS no Instagram – @ads_eletro

FICHA TÉCNICA

COPA SUL-AMERICANA

Quartas de final – Jogo de ida

ATHLETICO 1×0 RACING

Athletico

Mycael; Erick, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Fernando; Gabriel, Christian (Praxedes) e Zapelli (João Cruz); Cuello, Canobbio e Mastriani (Pablo). Técnico: Martin Varini

Racing

Arias; Di Cesare, Santiago Sosa, Quirós; Martirena (Carbonero), Juan Nardoni, Almendra (Rodríguez) e Facundo Mura; Juan Quintero, Maxi Salas (Roger Martínez) e Adrián Martínez. Técnico: Gustavo Costas.

Local: Ligga Arena

Público total: 24.214

Renda: R$ 844.380,00

Árbitro: Cristian Garay (CHI)

Assistentes: Jose Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)

VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

Gols: João Cruz aos 38′ do 1°T

Cartões amarelos: Kaique Rocha, Gabriel (CAP); Martirena (RAC)