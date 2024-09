Athletico vence o Vasco, mas é eliminado nos pênaltis

Reportagem: Fernando Plantes – Direto da Ligga Arena

O Athletico está fora da Copa do Brasil. Apesar de vencer por 2 a 1 no tempo regulamentar, nesta quarta-feira (11), na Ligga Arena, o Furacão não conseguiu superar o Vasco nos pênaltis e foi eliminado nas quartas de final. O time carioca converteu todas as penalidades, enquanto Canobbio parou na defesa de Léo Jardim.

O time rubro-negro tinha boas chances de avançar. No primeiro tempo, reverteu a derrota de 2 a 1 sofrida no jogo de ida, ao marcar 2 a 0 com 32 minutos de partida. Além disso, jogou com um jogador a mais desde os minutos finais da primeira etapa. No entanto, sofreu um gol no fim do primeiro tempo e teve pouca produção ofensiva na segunda metade.

Precisando vencer para continuar na competição, o Athletico dominou a partida desde o apito inicial, pressionando o Vasco, que entrou em campo focado em manter a vantagem conquistada no primeiro jogo. Apesar de ter mais posse de bola, o Furacão encontrou dificuldades para finalizar. Isso mudou aos 24 minutos, quando Esquivel cruzou pela esquerda, a bola passou por todos na área e Cuello, com um chute forte, abriu o placar.

Mantendo a ofensividade, o Rubro-Negro ampliou aos 32 minutos. Após um lançamento, Cuello ajeitou de cabeça e Zapelli, também de cabeça, marcou o segundo gol, que naquele momento garantiria a classificação.

Porém, os momentos finais do primeiro tempo foram intensos para ambos os lados. Kaique Rocha quase comprometeu a vantagem ao recuar mal a bola, mas o Vasco não aproveitou a chance. Logo depois, Rayan foi expulso por agredir Esquivel, após revisão do VAR. Mesmo com um jogador a menos, o Vasco descontou aos 45 minutos, com Vegetti marcando de cabeça após cruzamento de Lucas Piton.

No segundo tempo, o Athletico manteve a pressão contra um Vasco recuado, que tentava contra-atacar, mas sem sucesso. As principais jogadas do Furacão vinham da habilidade de Zapelli e da velocidade de Cuello, principalmente pelo lado direito. Contudo, com o passar do tempo, a intensidade do Athletico foi caindo, e as finalizações, quando aconteciam, esbarravam em uma atuação inspirada de Léo Jardim.

Com o empate no placar agregado, a vaga foi decidida nos pênaltis. Canobbio teve sua cobrança defendida por Léo Jardim, enquanto o Vasco converteu todas as suas tentativas, garantindo a classificação e comemorando na Ligga Arena.

Agora, o Athletico foca na Copa Sul-Americana, onde disputará as quartas de final contra o Racing, da Argentina, além de se concentrar no Brasileirão, onde enfrenta o Fortaleza no próximo sábado (14), novamente na Ligga Arena.

FICHA TÉCNICA

COPA DO BRASIL

Quartas de final – Jogo de volta

ATHLETICO (4) 2×1 (5) VASCO

Athletico

Mycael; Erick (Madson), Kaique Rocha, Thiago Heleno (Gamarra) e Esquivel; Gabriel, Christian (Pablo) e Zapelli (João Cruz); Canobbio, Cuello (Nikão) e Mastriani.

Técnico: Martin Varini

Vasco

Léo Jardim. Paulo Henrique (Puma Rodriguez), Maicon, Léo e Lucas Piton (Mateus Carvalho); Hugo Moura (Victor Luis), Sforza e Payet (Emerson Rodriguez); Rayan, Vegetti e David (Leandrinho).

Técnico: Rafael Paiva

Local: Ligga Arena

Público total: 34.097 (33.188 pagantes)

Renda: R$ 1.556.875,00

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Rafael Da Silva Alves (RS)

VAR: Igor Junio Benevenuto De Oliveira (MG)

Gols: Cuello, 24, Zapelli, 32, Vegetti, 45 do 1º

Cartões amarelos: Kaique Rocha, Madoon, Zapelli, Mastriani (CAP); Sforza (VAS)

Cartão vermelho: Rayan, 40 do 1º