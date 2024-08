Athletico vence de virada o Belgrano e vai com vantagem para Argentina

Reportagem: Fernando Plantes

O Athletico largou na frente nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Em um confronto tenso e acirrado, o Furacão conseguiu uma virada e venceu o Belgrano por 2 a 1, na noite desta quinta-feira (15), na Ligga Arena. Com esse resultado, o Rubro-Negro precisa apenas de um empate no jogo de volta para avançar.

Com João Cruz substituindo o suspenso Zapelli, o Athletico entrou em campo com a intenção de dominar desde o início. No entanto, antes mesmo de tocar na bola, o Belgrano já havia aberto o placar: Velásquez cruzou para Jara, que marcou entre os zagueiros. A partir daí, o time da casa passou a ter maior controle da partida, mas encontrou dificuldades para finalizar devido à forte marcação argentina. Cuello foi bem marcado, mas Canobbio se destacou nos duelos pela esquerda. E foi justamente pela esquerda que saiu o gol de empate: Esquivel fez o cruzamento e Erick, como elemento surpresa, cabeceou para igualar o marcador.

No segundo tempo, o cenário mudou, com o Athletico jogando no campo adversário e pressionando. O Belgrano teve menos espaço para atacar, e a pressão atleticana resultou em gol aos 17 minutos, com Christian aproveitando outro passe de Esquivel para confirmar a virada. No entanto, o Furacão não conseguiu se estabilizar após o 2 a 1, e o jogo ficou eletrizante, com ambos os times criando chances de gol. Canobbio e Julimar desperdiçaram oportunidades claras de ampliar o placar, mas o jogo terminou com a vantagem mínima para o Athletico. Ainda assim, uma vantagem importante.

O jogo de volta está marcado para as 19h da próxima quinta-feira (22), no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba. Antes disso, o Athletico enfrenta o Juventude pelo Campeonato Brasileiro, no domingo (18), às 18h30, na Ligga Arena.

FICHA TÉCNICA

COPA SUL-AMERICANA

Oitavas de final – Jogo de ida

ATHLETICO 2×1 BELGRANO

Athletico

Léo Linck; Erick (Julimar), Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho, Christian e João Cruz (Felipinho); Cuello (Leo Godoy), Canobbio (Fernando) e Mastriani (Di Yorio).

Técnico: Martin Varini

Belgrano

Ignacio Chicco; Matías Moreno, Alejandro Rebola e Nicolás Meriano (Rafael Delgado); Velásquez, Esteban Rolón (Geronimo Heredia), Facundo Quignon (Santiago Longo) e Juan Barinaga; Francisco González Metilli, Franco Jara (Pablo Chavarría) e Nicolas Fernández (Brian Reyna).

Técnico: Juan Cruz Real

Local: Ligga Arena

Horário: 19h

Renda: R$ 1.048.250,00

Público total: 27.275

Árbitro: Gery Vargas (BOL)

Assistentes: José Antelo (BOL) e Carlos Tapia (BOL)

VAR: Franklin Congo (EQU)

Gols: Jara 1 e Erick 40 do 1º; Christian 17 do 2º

Cartões amarelos: Thiago Heleno, Canobbio, Fernandinho (CAP); Barinaga, Quignon, Chicco, Moreno (BEL)

