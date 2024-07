Athletico vence Cuiabá na Arena Pantanal

Reportagem Admilson Leme

Na noite de domingo (28), em partida válida pela 20ª rodada da Série A do Brasileirão, o Athletico-PR derrotou o Cuiabá por 2 a 1, jogando na Arena Pantanal.

Primeiro Tempo

O Furacão adotou uma postura defensiva e buscou explorar oportunidades de contra-ataque. A equipe conseguiu dominar a partida por meio de maior posse de bola.

Aos 11 minutos, Tomás Cuello realizou uma bela jogada pela direita, alcançou a linha de fundo e cruzou para Julimar. O atacante não desperdiçou a chance e chutou firme, vencendo o goleiro Walter.

Aos 37 minutos, Max, do Cuiabá, chutou forte de fora da área. O goleiro Léo Linck, fez uma excelente defesa.

Segundo Tempo

No início da segunda etapa, em uma jogada ensaiada, Max rolou a bola para Denilson, que chegou chutando. Mas com muita força a bola passou por cima do gol.

Alan Empereur avançou sozinho e arriscou o chute de fora da área, mas a bola passou à esquerda do gol.

Aos 18 minutos, Erick recebeu um belo cruzamento de Nikão e cabeceou, o goleiro Walter fez uma ótima defesa.

Aos 27 minutos, Deyverson recebeu o passe de Fernando Sobral e passou para André Luis, que acertou o canto de Léo Linck. Mas a arbitragem sinalizou impedimento de Deyverson.

Já nos acréscimos, Lucas Di Yorio recebeu um passe de Erick e, de carrinho, finalizou para marcar o segundo gol do furacão.

No apagar das luzes o Cuiabá diminuir a diferença com de Deyverson, que recebeu o passe de Fernando Sobral, driblou o goleiro e finalizou. A bola bateu na trave e no zagueiro Erick antes de entrar.

Mas não houve tempo para mais nada.

Como Fica?

Com a vitória, o Athletico subiu para a oitava posição na tabela, somando 28 pontos. Já o Cuiabá, que era o 16º colocado, caiu para a 18ª posição e agora tem 17 pontos, entrando na zona de rebaixamento.

Próximos Jogos

O Cuiabá enfrenta o Vitória no próximo sábado. E no domingo, o Athletico recebe o Grêmio na Ligga Arena. Antes, na quarta-feira (31), o Furacão joga contra o RB Bragantino na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

Brasileirão – 20ª rodada

28/07/2024

Cuiabá 1 x 2 Athletico

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre (Railan), Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro (Fernando Sobral), Denílson e Max (Eliel); Jonathan Cafu (André Luís), Pitta e Deyverson. Técnico: Petit.

Athetico: Léo Linck; Erick, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Fernando; Fernandinho (Gabriel), João Cruz (Leo Godoy) e Zapelli (Pablo); Cuello (Canobbio), Julimar (Nikão) e Di Yorio. Técnico: Martín Varini.

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MS).

Gol: Julimar, aos 7′ do 11ºT e Di Yorio, aos 48′ do 2ºT (CAP); Deyverson, aos 51′ do 2ºT (CUI).

Cartões amarelos: Julimar e Léo Godoy (CAP).

Público: 4.451 pessoas.

Renda: R$ 80.700,00.

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO). Assistentes: Hugo Savio Xavier Correa (GO) e Gizeli Casaril (SC). VAR: Diego Pombo Lopez (FIFA-BA).