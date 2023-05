ATHLETICO SOFRE A VIRADA DO GALO E PERDE INVENCIBILIDADE NA LIBERTADORES

Reportagem: Fernando Plantes





O Furacão até saiu na frente, mas sofreu a virada do Atlético-MG por 2 a 1, nesta terça-feira (23), no Mineirão, pela quarta rodada do Grupo G da Libertadores. Alex Santana abriu o placar, mas o atacante Paulinho fez dois gols para virar o placar em Belo Horizonte.





O Athletico jogou bem no primeiro tempo defensivamente. Necessitando do resultado, o Atlético-MG partiu para cima e criou chances de abrir o placar. O goleiro Bento fez duas defesas difíceis que salvaram o rubro-negro. O gramado ruim e o grande número de faltas duras, muitas relevadas pelo árbitro colombiano Wilmar Roldan, traduziu o que foi a etapa inicial.





Na volta do segundo tempo, o Furacão apareceu logo aos cinco minutos. Canobbio tocou de cabeça para Christian na área, que arriscou para defesa parcial de Everson. A bola sobrou para Alex Santana, que “desajeitado”, só empurrou para o gol. Mas foi só para o lado paranaense.

Antes do gol, o Galo ainda tinha acertado a bola na trave com Hyoran. A pressão do time mineiro seguiu e, aos 22′, Igor Gomes acionou Hulk, que passou por Pedro Henrique, mas não por Bento. Na sobra de bola, Paulinho empatou o jogo.

Aos 42′, o mesmo Paulinho, artilheiro da Libertadores agora com sete gols, se antecipou à marcação rubro-negra após cobrança de falta de Igor Gomes e mandou de cabeça para as redes, 2 a 1, decretando a virada e explodindo o Mineirão.





O melhor em campo eleito pela Conmebol foi o atacante Paulinho, que fez dois gols no segundo tempo e mudou o resultado da partida.

O pior em campo eleito pela maioria das mídias de comunicação, foi o zagueiro Pedro Henrique, que falhou no primeiro gol do Atlético-MG.





Com o resultado, o Furacão se mantém na liderança com sete pontos. Mas o Rubro-Negro perdeu a invencibilidade na Libertadores que era de duas vitórias e um empate. A vitória do Galo, agora com seis pontos, também coloca o time alvinegro na briga pela classificação.





O Athletico volta a campo no próximo Sábado, dia 27 de Maio ás 16 horas, diante do Grêmio, na Arena da Baixada, válido pela oitava rodada do Brasileirão.





FICHA TÉCNICA





LIBERTADORES – 23/05/2023

4ª rodada – Grupo G





Atlético-MG 2×1 Athletico





Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte.

Público: 39.683.

Renda: R$ 2.224,937





Atlético-MG:

Everson; Mariano (Saravia), Nathan Silva, Jemerson e Rubens (Patrick); Battaglia, Zaracho, Hyoran (Igor Gomes) e Pavón (Vargas); Paulinho (Edenílson) e Hulk.

Técnico: Eduardo Coudet.





Athletico:

Bento; Madson, Pedro Henrique (Matheus Felipe), Thiago Heleno e Fernando; Hugo Moura, Erick (Alex Santana) e Christian (Vitor Bueno); Canobbio, Pablo (Willian Bigode) e Vitor Roque (Cuello).

Técnico: Paulo Turra.





Gols: Alex Santana, 5′ do 2ºT; Paulinho, 22′ e 42′ do 2ºT.

Cartões amarelos: Battaglia, Mariano, Pavón (CAM); Pablo, Terans, Madson, Canobbio e Thiago Heleno (CAP).





Árbitro: Wilmar Roldan (COL).

Assistentes: Dionisio Ruiz (COL) e Sebastian Vela (COL).

VAR: Angelo Hermosilla (CHI).