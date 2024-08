Athletico sai na frente, mas perde para o Vasco

Reportagem: Admilson Leme

O Athletico, perdeu para o Vasco, por 2×1, na noite desta segunda-feira (26/08), pela vigésima quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo foi realizado no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro.

Primeiro Tempo

O Athletico dominou o primeiro tempo, demonstrando qualidade na troca de passes e pressionando o Vasco em seu campo de defesa.

Aos 10 minutos, Rodríguez recebe a bola na área e finaliza cruzado, mas Linck faz a defesa.

Aos 23 minutos, o Athletico abre o placar. Após uma boa troca de passes, Nikão rola para Gabriel, que acerta um chute de fora da área.

Aos 32 minutos, Adson cruza pela direita. Vegetti vence Erick no jogo aéreo e cabeceia, mas Thiago Heleno tenta afastar e acerta a trave.

Aos 43 minutos, Mastriani faz um passe para Canobbio, que, frente a frente com o goleiro, chuta forte, mas Jardim espalma para evitar o gol Rubro-Negro.

Segundo Tempo

O segundo tempo foi mais lento, com o Athletico recuando e apostando no contra-ataques.

Aos 11 minutos, Payet cobra escanteio, João Victor cabeceia, mas Linck faz a defende.

Aos 15 minutos, Canobbio cruza rasteiro para Nikão, que finaliza para fora.

Aos 23 minutos, o Vasco empata em um contra-ataque. Kaique Rocha e Gabriel não conseguem segurar Rayan, que toca para Rodríguez. O jogador passa por Thiago Heleno e finaliza, marcando o gol.

Aos 25 minutos, novo contra-ataque do Vasco. Payet recebe na área e cruza para Hugo Moura, que finaliza. Linck não consegue defender, e o gol é marcado. Mas após revisão do VAR, o árbitro anula o gol devido ao impedimento de Vegetti.

Aos 41 minutos, o Vasco amplia. Leandrinho cruza. Esquivel chega atrasado, e Vegetti cabeceia, marcando o gol da vitória do Vasco.

Como fica e Próximos Jogos

O Athletico se mantém com 29 pontos, e desce para a 10ª colocação. O Rubro-Negro volta a enfrentar o Vasco na próxima quinta-feira (29/08), às 20h, em São Januário, agora pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro 2024

24ª rodada – 26/8/2024

Vasco 2 x 1 Athletico

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, João Victor e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Payet; Adson (Rayan), Emerson Rodríguez (Leandrinho) e Vegetti.Técnico: Rafael Paiva.

Athletico: Léo Linck; Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Gabriel (Felipinho), João Cruz (Cuello) e Christian; Nikão (Praxedes), Canobbio (Julimar) e Mastriani (Di Yorio). Técnico: Martín Varini.

Local: São Januário, no Rio de Janeiro.

Gols: Gabriel, aos 24′ 1T (CAP); Emerson, aos 23′ 2T, e Vegetti, aos 41 do 2T (VAS).

Cartões amarelos: Mateus Carvalho, (VAS); Thiago Heleno, João Cruz (CAP).

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Michel Stanislau (RS).VAR: : Daiane Caroline Muniz Dos Santos (SP).