Athletico perde mais uma na Ligga Arena

Reportagem Admilson Leme direto da Ligga Arena.

O Athletico, perdeu para o Palmeiras, por 2×0, na noite deste domingo (01/09), pela vigésima quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo foi realizado na Ligga Arena, em Curitiba.

O Athletico acumulou sua 5ª derrota consecutiva na Ligga Arena pelo Brasileirão. Além disso, o time já soma 7 jogos sem vencer como mandante na Série A, com 5 derrotas e 2 empates.

O técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, assistiu à partida do camarote.

Primeiro Tempo

O Palmeiras controlou a primeira etapa com facilidade, pressionando o Athletico e encontrando muitos espaços para atacar. O Furacão manteve uma marcação distante, sem oferecer resistência, e foi facilmente dominado.

Aos 2′ minutos, Felipe Anderson lança Maurício finaliza cruzado dentro da área. Mycael faz a defesa.

Aos 3′ minutos, Felipe Anderson, livre na área, chuta cruzado. Mycael espalma, e Gamarra afasta o perigo.

Aos 8′ minutos, Flaco López invade a área, dribla Esquivel com facilidade e toca para Maurício, que chuta para abrir o placar.

Aos 10′ minutos, Canobbio finaliza e Weverton espalma.

Aos 14′ minutos, Caio Paulista pega o rebote na área e chuta cruzado, mas Mycael espalma mais uma vez salva o Furacão.

Caio Paulista, aos 31’minutos, dribla Erick e Gabriel, invade a área e chuta no canto. Mycael defende mais uma.

Já no final do primeiro tempo, Canobbio rouba a bola e finaliza, mas Weverton segura. Ainda deu tempo para Zapelli arrisca de fora da área e Weverton espalma.

Segundo Tempo

Aos 8′ minutos, Maurício fica cara a cara com o Mycael, que desvia a bola e ela ainda acerta o travessão.

Aos 12′ minutos, o joven Estêvão invade a área, dribla Esquivel e finaliza sem chances para Mycael.

Aos 17′ minutos, Felipe Anderson cruza para a área, Estêvão cabeceia, e Mycael faz mais uma grande defesa.

Em resposta aos 24′ minutos, Esquivel cruza, e Gamarra cabeceia a bola na trave.

Aos 30′ minutos, Esquivel chuta de fora da área, e Weverton espalma a bola.

Aos 32′ minutos, Rony finaliza, para mais uma defesa de Mycael.

Nos minutos finais, a torcida do Furacão começa a deixar o estádio, refletindo a frustração com o desempenho do Athletico. O time tambem não demonstra sinais de reação.

Como fica e Próximos Jogos

Com o resultado, a equipe paranaense fica com 29 pontos e ocupa a 12ª posição. O time paulista chega a 47 pontos, e está no 3º lugar na tabela.

O próximo compromisso do Furacão será em 11 de setembro, contra o Vasco na Ligga Arena, em partida válida pela Copa do Brasil. Já o Palmeiras terá uma semana de descanso e volta a campo apenas no dia 15/09, para enfrentar o Criciúma no Allianz Parque.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro 2024

25ª rodada – 01/9/2024

Athletico 0 x 2 Palmeiras

Athletico: Mycael; Kaique Rocha, Gamarra e Esquivel; Erick (Léo Godoy), Gabriel, Christian (Nikão) e Zapelli (João Cruz); Canobbio, Cuello (Julimar) e Mastriani (Di Yorio). Técnico: Martín Varini.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista (Vanderlan); Aníbal Moreno, Richard Ríos (Fabinho) e Maurício (Raphael Veiga); Estêvão (Giay), Felipe Anderson e Flaco López (Rony).Técnico: Abel Ferreira.

Local: Ligga Arena, em Curitiba

Gols: Maurício, aos 8′ do 1T e Estêvão, aos 12′ do 2T (PAL).

Cartões amarelos: Christian, Canobbio (CAP); Marcos Rocha (PAL)

Árbitro: Bráulio Da Silva Machado (SC).Assistentes: Alessandro A. Rocha de Matos (BA) e Alex Dos Santos (SC).VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN).

