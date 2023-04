Athletico não joga bem, mas vai para as Oitavas da Copa do Brasil com vitória nos pênaltis

Os heróis da classificação foram o goleiro Bento, que parou a batida do goleiro Diogo Silva por duas vezes, pois na primeira cobrança o VAR interferiu e acusou irregularidade na movimentação do goleiro atleticano, e o volante Alex Santana, que entrou no segundo tempo para fazer os dois gols do rubro-negro e empatar no agregado em 2 a 2.

O Furacão não jogou bem, assustou a torcida, mas está nas oitavas de final da Copa do Brasil.

A classificação veio nos pênaltis, após vitória de virada sobre o CRB, por 2 a 1, nesta terça-feira (25), na Arena da Baixada.

Não foi fácil. O time de Alagoas, que já havia vencido a primeira partida por 1 a 0, conseguiu uma vantagem maior no placar agregado logo aos 7 minutos de jogo, com o atacante Anselmo Ramon. Depois, retrancou na defesa, saindo em contra-ataques perigosos, inclusive com gol anulado por impedimento na checagem do VAR e bola na trave.

A equipe de Paulo Turra, então, mostrou novamente sua maior dificuldade: jogar e criar com a bola no chão. As chances atleticanas eram quase sempre de cruzamentos na área, reflexo da desorganização do time.

O meio-campista Alex Santana foi o grande destaque do Athletico no tempo normal, na classificação contra o CRB, após sair do banco na segunda etapa para virar o placar por 2 a 1 com dois gols dele e avançou nos pênaltis.

Destaque Bento: o goleiro defendeu uma cobrança (por duas vezes) e ajudou na disputa de pênaltis. Também fez três boas defesas no tempo normal.

O Athletico agora aguarda o sorteio para ver quem encara nas oitavas de final, a CBF ainda não definiu a data.

O Athletico volta a campo contra o Atlético-MG no sábado, às 21h, no Independência, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2023.





Ficha técnica





Copa do Brasil 2023

3ª fase – jogo de volta

Athletico 2 (4) x (2) 1 CRB





Athletico:

Bento; Khellven (Madson), Thiago Heleno, Zé Ivaldo e Pedrinho (Willian Bigode); Erick (Pablo), Fernandinho e Christian (Vitor Bueno); Terans, Rômulo (Alex Santana) e Vitor Roque.

Técnico: Paulo Turra.





CRB:

Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Fábio Alemão, Anderson Conceição e Guilherme Romão (Edimar); Auremir (Lucas Lima), Juninho Valoura (Falcão) e João Paulo; Mike (Gum), Renato (Copete) e Anselmo Ramon.

Técnico: Umberto Louzer.





Local: Arena da Baixada, em Curitiba.

Data: 25/04/2023.

Público: 19.816 pessoas.

Renda: R$ 496.015,00.

Gols: Anselmo Ramon (CRB), aos 7/1º, Alex Santana (CAP), aos 18/2º, e aos 36/2º.

Cartões: Juninho Valoura e Falcão (CRB) e Alex Santana (CAP).

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS).

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS) e Tiago Kappes Diel (RS).

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP).