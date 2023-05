Athletico venceu o Libertad por 2×1 fora de casa e assume a liderança do grupo G da Libertadores 2023.

No primeiro tempo o Furacão foi dominado pelo Libertad e logo aos 10 minutos de jogo abriu o placar com Cardozo após uma saída de bola errada do goleiro Bento.

No segundo tempo após alterações de jogadores e sistema tático o Athletico voltou melhor e dominou o jogo, o gol de empate foi de Romulo já no início da etapa complementar e Alex Santana marcou o gol da virada após cruzamento de Terans.





FICHA TÉCNICA

LIBERTAD 1×2 ATHLETICO – 3ª rodada do grupo G da Libertadores

Data e horário: 4 de maio de 2023, às 21h

Local: Defensores del Chaco, em Assunção – Paraguai

Árbitro: Jhon Ospina (COL)

Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Wilmar Navarro (COL)

VAR: Juan Lara (CHI)

Cartões amarelos: Campuzano (LIB); Pablo, Alex Santana, Thiago Heleno, Bento, Christian (ATH)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Óscar Cardozo (LIB), aos 10 min do 1° tempo; Rômulo (ATH), aos 7 min do 2° tempo; Alex Santana (ATH), aos 20 min do 2° tempo





LIBERTAD: Martín Silva; Piris, Diego Viera, Alexander Barboza e Néstor Giménez (Roque Santa Cruz); Campuzano, Sanabria (Espinoza), Diego Gomez (Ramírez Lezcano), Villalba (Iván Ramírez) e Enso González; Óscar Cardozo (Oviedo). Técnico: Daniel Garnero





ATHLETICO: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno (Zé Ivaldo) e Pedrinho; Alex Santana (Erick), Fernandinho, Vitor Bueno (Thiago Andrade) e Terans (Christian); Vitor Roque e Pablo (Rômulo). Técnico: Paulo Turra