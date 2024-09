Athletico empata em Criciúma

Reportagem: Fernando Plantes

O Athletico teve uma de suas piores atuações da temporada na noite deste domingo (22). Apesar do desempenho ruim, o Furacão conseguiu arrancar um empate sem gols com o Criciúma, no estádio Heriberto Hulse, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O destaque da partida foi o goleiro Mycael, que brilhou com defesas excepcionais, garantindo o resultado ao realizar ao menos cinco intervenções milagrosas.

O jogo começou de forma preocupante, com muitos erros de ambas as equipes. Após uma sequência de falhas do Criciúma, Julimar teve a primeira oportunidade do Athletico. Logo em seguida, Madson quase marcou contra. A estratégia do time paranaense era ceder a posse de bola ao adversário e apostar nos contra-ataques rápidos com Julimar e Cuello. No entanto, o Criciúma foi ganhando espaço, aproveitando os erros de posicionamento de Madson, o que permitiu a Fellipe Mateus acertar a trave. O primeiro tempo, no entanto, foi marcado mais por falhas técnicas do que por momentos emocionantes.

Na volta do intervalo, o técnico do Athletico colocou Christian no lugar de João Cruz, na tentativa de mudar o rumo da partida, mas o Criciúma continuava melhor. Rodrigo e Newton levaram perigo ao gol de Mycael, que fez uma defesa milagrosa em uma cabeçada de Allano. As substituições feitas por Martín Varini recuaram ainda mais o time do Athletico, deixando o Criciúma pressionar. Mycael, porém, continuava sendo o grande nome do jogo, e se o Athletico saiu de campo com um ponto, foi graças às defesas do goleiro.

Com o resultado, o Athletico chega aos 31 pontos, ocupando a 13ª posição na tabela, com três pontos de vantagem em relação à zona de rebaixamento.

O próximo desafio do Furacão será na quinta-feira (26), às 21h30, contra o Racing, no estádio El Cilindro, em Avellaneda, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. O Athletico joga por um empate para avançar à semifinal, já que venceu o primeiro confronto por 1 a 0 na Ligga Arena. Após o duelo continental, o time rubro-negro enfrentará o Flamengo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. A partida será no domingo (29), às 20h.

FICHA TÉCNICA

CAMPEONATO BRASILEIRO

2º Turno – 27ª Rodada

CRICIÚMA 0x0 ATHLETICO

Criciúma

Gustavo; Dudu (Claudinho), Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto (Ronald), Fellipe Mateus (Jonatha Robert), Newton (Felipe Vizeu) e Matheusinho; Allano (Arthur Caíke) e Bolasie.

Técnico: Cláudio Tencati

Athletico

Mycael; Madson, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Gabriel (Felipinho), Praxedes (Erick) e João Cruz (Christian); Julimar (Fernando), Cuello e Di Yorio (Mastriani).

Técnico: Martín Varini

Local: Heriberto Hulse (Criciúma)

Renda: R$ 487.300,00

Público total: 12.765

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS)

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

VAR: Pablo Ramón Gonçalves Pinheiro (FIFA-RN)

Cartões amarelos: Bolasie (CRI); Gabriel, Felipinho (CAP)