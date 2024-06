Athletico e Flamengo, empatam na Ligga Arena

Reportagem: Admilson Leme

O Athletico, empatou com o Flamengo por 1×1, na tarde deste domingo (16/06), em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo foi realizado na Ligga Arena, em Curitiba.

O confronto atraiu a torcida e bateu o recorde de público no futebol paranaense na temporada, até o momento, com 38.641 espectadores.

Primeiro Tempo

O Athletico iniciou a partida com grande pressão, porém, não conseguiu transformar essa intensidade em gols.

Depois de um começo avassalador, a equipe reduziu o ritmo, permitindo que o Flamengo equilibrasse o confronto.

Nikão se destacou como a principal ameaça do Furacão, com chutes perigosos que exigiram boas defesas do goleiro Rossi.

Aos 31 minutos, Madson ajeitou a bola, Nikão dominou pela direita e chutou. A bola saiu, com Rossi apenas acompanhando.

Aos 42 minutos, Gerson arriscou de fora da área, mas a bola passou por cima do gol, levando perigo.

Segundo Tempo

No início do segundo tempo, em um rápido contra-ataque, Luiz Araújo recebeu dentro da área e finalizou com precisão, mas Léo Linck fez uma boa defesa.

Aos 11 minutos, Christian fez um passe excelente para Madson, que recebeu livre na área, porém se atrapalhou no controle da bola e mandou por cima do gol, perdendo a melhor oportunidade do Athletico até então.

Aos 22 minutos, David Luiz recebeu um passe na área pela esquerda e cruzou para o meio. Gabigol aproveitou a sobra e finalizou para o gol, mas o VAR revisou a jogada e marcou impedimento.

Ambas as equipes se lançaram ao ataque em busca do gol, e o duelo em Curitiba, cresceu com lances de perigosos.

Mas a emoção ficou para os minutos finais.

Aos 42 minutos, Julimar avançou pela direita, entrou na área e tentou o chute, acertando o braço de David Luiz. Após análise do VAR, Daronco assinalou o pênalti.

Fernandinho cobrou aos 46 minutos e marcou o gol para o Athletico.

Aos 49 minutos, David Luiz cobrou um escanteio, Pedro cabeceou e Léo Linck fez uma defesa espetacular para salvar o gol.

Aos 53 minutos, Luiz Araújo cobrou outro escanteio, colocando a bola na área onde Evertton Araújo, cria da base do Flamengo , cabeceou no cantinho do goleiro Léo Linck, empatando a partida.

Antes do apito final, o árbitro Daronco expulsou o técnico Cuca, do Athletico, por reclamação.

Próximos Jogos

O Athletico enfrenta o Botafogo no Rio de Janeiro na quarta-feira (19/06), às 19h. Já o Flamengo encara o Bahia no Maracanã na quinta-feira(20/06), às 20h.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 1 X 1 FLAMENGO

LOCAL – Ligga Arena, em Curitiba (PR).

ÁRBITRO – Anderson Daronco (RS).

ATHLETICO-PR – Léo Linck; Madson, Kaíque Rocha, Thiago Heleno e Esquivel (Fernando); Erick, Fernandinho, Felipinho (Cuello) Christian (Zapelli) e Nikão (Pablo); Mastriani (Julimar). Técnico: Cuca.

FLAMENGO – Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Léo Ortiz (Evertton Araújo), Gerson e Lorran (Gabigol); Luiz Araújo, Pedro e Bruno Henrique (Victor Hugo). Técnico: Tite.

GOLS – Fernandinho, pênalti, aos 46, e Evertton Araújo, aos 53 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Fernandinho, Léo Linck, Pablo e Zapelli (Athletico); Victor Hugo, Fabrício Bruno e Gerson (Flamengo).

PÚBLICO – 38.641 torcedores.

Siga @futebolnageral em todas redes sociais.